CHP'li Akdoğan Anıtkabir'de Erdoğan sloganı atanlara müdahale etti! Bakın kim çıktılar

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedî istirahatgâhı Anıtkabir, 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle devlet erkânı tarafından ziyaret edildi.

Devlet töreninin gerçekleşmesi nedeniyle sivil girişler yasak olmasına karşın alanda siviller de vardı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın Atatürk'ün kabrine çelenk bırakmak için alana girdiği sırada "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları atıldı.

Atatürk'ün manevi mirasına yapılan bu saygısızlığın tekrarı, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ı çileden çıkardı.

CHP'nin tüm uyarısına rağmen Anıtkabir'de yine aynı saygısızlık! Erdoğan sloganı attılar

Akdoğan, her sene yaşanan bu skandala karşı dün çağrıda bulunmuş ve önlem alınması için yetkililere seslenmişti.

Slogan atan grubun yanına giden Akdoğan, ilk olarak grupla nazik bir şekilde konuştu:

"Alkışlayabilirsiniz ama slogan yok. Lütfen. Alkışlanabilir, alkışlanabilir ama slogan yok."

Anıtkabir'in Atatürk'ün kabrinin bulunduğu yer olması nedeniyle siyasi slogan atılmaması gerektiğini şahıslara anlatmaya başladı.

AKP TEŞKİLATI ÜYELERİ... İTİRAF ETTİLER

Akdoğan, "Buraya siyasi parti başkanlarımız zaten girmiyor. Sizin nasıl girdiğinizi de bilmiyoruz." demesi üzerine şahısların "Biz teşkilattanız" sözleriyle AKP’li oldukları ortaya çıktı.

AKP'lilerin yaptıkları saygısızlığa rağmen seslerini yükseltmesi üzerine Akdoğan şöyle konuştu:

"Burası bir mezarlık ya. Bu olacak bir iş mi ya? Her sene, her sene, her sene yapılacak iş mi? Her sene bu ayıp olur mu ya? Devletin bütün kademeleriyle görüşüyoruz. Bu ayıba gerek yok. Cumhurbaşkanlığıyla görüşmüşüz. Milli Savunma Bakanlığıyla görüşmüşüz. Anıtkabir'le görüşmüşüz. Arkadaşlar, burası bir mezarlık. Burada Atatürk'ün mezarı var. Burada slogan olur mu? Burada, slogan olmaz"

Akdoğan, slogan atan AKP'lileri uyardığı anları da şu notla paylaştı:

"Dün gece kurumlar arasında “tamam kimse gelmeyecek” diye anlaşmaya varıldı. Bugün yine aynı ayıp yapıldı. (Görüntüleri sondan başa doğru yayınlıyoruz) Önce en kibar şekilde rica ettim. Kesilmedi. Tepki vermek kaçınılmazdı.

Sondaki konuşmada “teşkilattan geliyoruz” ve “cumhurbaşkanlığından geliyoruz” sözlerini duyuyorsunuz. Bir iktidar 23 senenin sonunda böyle bir işe tenezzül ediyorsa sonu gelmiş demektir. Bu ayıbın kimseye faydası yok dedik ama işte tenezzül, tenezzül, tenezzül meselesi… Yazıklar olsun. Biz çıktıktan sonra daha XRay cihazları kuruluyordu. Vatandaşa açılmak üzere hazırlıklar yapılıyordu. İnsanlar sokaklarda girmek için beklerken slogancılar içerideydi. Anlaşmaya uyulmadı. İlk resmi tören olan 29 Ekim sabahı biz de parti üyelerimizle, duyarlı yurttaşlarımızla Anıtkabir kapısında olacağız. AK Parti teşkilatının girdiği Anıtkabir’e Ankaralı hemşerilerimiz giremeyecek mi?"

AKDOĞAN DÜN UYARMIŞTI

Akdoğan, Atatürk'e saygısızlık edilmemesi için dün şu çağrı da bulunmuştu: