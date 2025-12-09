CHP’nin yeni sözcüsü Emre’den ilk açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) yeni A Takımı, Genel Merkez’de mesaiye başladı. Saat 11.20’de Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanan yeni MYK, yaklaşık 4 saat süren bir görüşme trafiği gerçekleştirdi. Toplantı saat 15.00’te sona ererken, alınan kararları ve toplantının gündemini CHP’nin yeni Sözcüsü Zeynel Emre kamuoyuyla paylaştı. Emre, emekçiden gence, esnaftan çiftçiye kadar toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir gelecek vizyonuyla Kurultay’ı tamamladıklarını belirtti.

"İMAMOĞLU’NA YÖNELİK HUKUK KATLİAMI YAPILIYOR"

Zeynel Emre’nin gündemindeki en sıcak başlık, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davalar oldu. İmamoğlu’nun üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla yargılanmasını "hukuk katliamı" olarak nitelendiren Emre, sürecin siyasi saiklerle yürütüldüğünü vurguladı.

Emre, "O tarih itibarıyla yetkili olmayan, öğrenci olan İmamoğlu'nu ceza hukuku anlamında suçlamak hukuk katliamıdır. Kendisiyle birlikte diploması iptal edilen kimseler arasında sadece Sayın İmamoğlu'na dava açılması, bu davada ne kadar siyasi saikle hareket edildiğinin göstergesidir" ifadelerini kullandı.

"HAKİMİ DEĞİŞMEYEN DAVA YOK"

Yargıdaki müdahalelere dikkat çeken CHP Sözcüsü, İmamoğlu’nun davalarındaki hakim değişikliklerini tek tek sıralayarak sert eleştirilerde bulundu. Emre süreci şöyle özetledi:

"Sayın İmamoğlu'nun görülen ve açılan davalarıyla ilgili hakimi değişmeyen davası yok. Akın Gürlek'e hakaretin görüldüğü 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki kararda muhalefet şerhi yazan hakim iş mahkemesine gönderildi. Ahmak davasında ilk başta yargılayan hakim, talep olmamasına rağmen Sinop'a gönderildi. Yine ihaleye fesat suçlamasıyla bakılan davada 2 kere hakim değişti. Diploma davasında önceki duruşmada bulunan hakim süreci gerektiği gibi yönetti ancak dün gelen yeni üye, bir hakimin yapmaması gerektiği şekliyle Sayın İmamoğlu'yla polemiğe girdi."

MUHİTTİN BÖCEK İÇİN HAYATİ UYARI: SORUMLUSU İKTİDARDIR

CHP’li belediye başkanlarına yönelik yolsuzluk soruşturmalarını ve tutuklamaları eleştiren Emre, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in sağlık durumuna dikkat çekti. Böcek’in tutuklu yargılanmasını gerektirecek bir durum olmadığını savunan Emre, iktidarı uyardı:

"Muhittin Böcek'in tutuklu yargılanmasını gerektirecek hiçbir unsur yoktur. Hayati tehlikesi vardır. Eğer hayatına bir şey olursa bunun birinci sorumlusu AK Parti iktidarıdır."

Son dakika | CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'a kesin ihraç istemi

"BÜTÇE HALKIN DEĞİL BİR AVUÇ SERMAYENİN BÜTÇESİ"

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi de MYK’nın gündemindeydi. Bütçenin halktan kopuk olduğunu savunan Zeynel Emre, "Bu bütçe, bizim nezdimizde halkın, milletin bütçesi değildir. Bu bütçe, bir avuç sermayenin ve onunla birlikte ayakta kalmaya çalışan AK Parti'nin bütçesidir. Bütçenin halkla uzaktan yakından ilgisi yoktur" diyerek eğitimden ulaştırmaya kadar ayrılan payları eleştirdi.

ASGARİ ÜCRET İÇİN NET RAKAM: 39 BİN TL VE TEŞVİK MODELİ

Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret zammı konusunda CHP’nin talebini açıklayan Emre, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısını eleştirerek işçinin hakkının korunamadığını belirtti.

CHP’nin önerisi ise şu şekilde oldu:

"Biz diyoruz ki ne olursa olsun asgari ücretlinin maaşı 39 bin lira olmalıdır. Bu bile azdır ama en azından bir nefes aldırır. Burada da bir adil teşvik modeli öneriyoruz. 1 ve 10 arasında çalışanı olan işletmelere 10 bin 540 lira, 10-49 arası çalışanı olanlara 8 bin 400 lira ve 50 üzerinde çalışanı olan işletmelere 5 bin 100 lira asgari ücret desteği verelim. Bu sayede hem küçük esnafı koruruz hem de denge oluştururuz."

HSK CHP'nin Akın Gürlek başvurusunu reddetti

HASAN UFUK ÇAKIR HAKKINDA KESİN İHRAÇ İSTEMİ

Toplantıda parti içi disiplin konuları da masaya yatırıldı. CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır’ın partiye yönelik eleştirel ifadeleri nedeniyle MYK tarafından Parti Meclisi’ne (PM) sevk edildiği açıklandı.

Sürece dair bilgi veren Emre, "Uzunca bir süredir Genel Başkanımız çok büyük hoşgörü gösterdi. Ancak bazı şeylerin bir sınırı var. MYK tarafından o milletvekilimiz PM'ye kesin ihraç istemi düşüncesiyle sevk edildi. PM buna ilk toplantıda karar verecek" dedi.

"GÜVEN TOMA VE BİBER GAZIYLA SAĞLANMAZ"

Konuşmasının son bölümünde Türkiye’deki basın özgürlüğü ve toplumsal olaylara değinen Emre, "Güven TOMA ile biber gazıyla sağlanmaz, demokrasiyle ve insan haklarıyla sağlanır" dedi. Sosyal devletin çökertildiğini, yaşlılar ve engelliler için yaşamın ıstıraba dönüştüğünü belirten Emre, sözlerini şöyle noktaladı:

"Basın ciddi şekilde baskı altında. Sansür üst düzeyde. Sokak röportajı yapan ve fikrini söyleyen insanlar tutuklanmaya başladı. Türkiye bir kişinin ve ailesinin şahsi devleti değildir. Türkiye'yi bir kişinin yegane kilit anahtarlarından biri de kimsenin susmaması, kimsenin sinmemesi, konuşmaya devam etmesidir."