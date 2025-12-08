CHP'nin yeni miting adresi belli oldu!

Yayınlanma:
CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla her hafta sonu bir ilde düzenlediği mitinglerinin bu haftaki adresi Kayseri oldu. CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, Genel Başkan Özgür Özel'in katılımıyla 13 Aralık Cumartesi günü Kayseri'de miting yapılacağını duyurdu.

CHP, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla yürüttüğü il mitinglerine Kayseri'de devam ediyor.

CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla gerçekleşecek olan mitingin tarih ve saatini açıkladı.

İmamoğlu'nun diploma davasındaki erteleme kararına CHP'den ilk tepki!İmamoğlu'nun diploma davasındaki erteleme kararına CHP'den ilk tepki!

"TÜM HALKIMIZI SESİMİZE SES KATMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

Özer bu ifadeleri kullandı:

"Genel Başkanımızın Kayseri mitingi sadece bir buluşma değil, aynı zamanda Kayseri'nin de artık ne kadar değişim istediğinin göstergesi olacaktır. Bu nedenle tüm halkımızı sesimize ses katmaya, umudu daha da büyütmeye, Türkiye'nin ve Kayseri'nin aydınlık yarınlarına birlikte yürümeye, güzel günler görmek için el vermeye çağırıyoruz."

Özer, vatandaşlara hitaben yaptığı çağrıda, "İnsanca, hakça bir düzen için 13 Aralık Cumartesi günü saat 13.00'te Cumhuriyet Meydanı'nda buluşalım" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

