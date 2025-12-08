CHP'nin yeni miting adresi belli oldu!

CHP, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla yürüttüğü il mitinglerine Kayseri'de devam ediyor.

CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla gerçekleşecek olan mitingin tarih ve saatini açıkladı.

İmamoğlu'nun diploma davasındaki erteleme kararına CHP'den ilk tepki!

Özer bu ifadeleri kullandı:

"Genel Başkanımızın Kayseri mitingi sadece bir buluşma değil, aynı zamanda Kayseri'nin de artık ne kadar değişim istediğinin göstergesi olacaktır. Bu nedenle tüm halkımızı sesimize ses katmaya, umudu daha da büyütmeye, Türkiye'nin ve Kayseri'nin aydınlık yarınlarına birlikte yürümeye, güzel günler görmek için el vermeye çağırıyoruz."