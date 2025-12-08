Malatya'da kayıp adamın cansız bedeni bulundu

Malatya'nın Darende ilçesine bağlı İbrahimpaşa Mahallesi'nde yaşayan Hasan Yaşar'dan (80) dün haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye jandarma, polis ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Ekipler, dedektör köpeklerin de desteğiyle yaşlı adamın bulunması için gün boyu geniş bir alanda arama çalışması yürüttü.

CANSIZ BEDENİ SAZLIK ALANDA BULUNDU

Yapılan yoğun arama çalışmaları sonucunda ekipler, Hasan Yaşar'ın cansız bedenini evinin yaklaşık 1 kilometre yakınındaki sazlık alanda buldu.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Yaşar'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.