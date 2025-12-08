Kağıthane'de hatalı park trafiği felç etti! Vatandaşlar aracı Forklift ile yoldan kaldırdı

Yayınlanma:
Kağıthane Sarıgöl Caddesi üzerinde hatalı park yapan otomobil sürücüsü trafiği tıkadı. Otomobil, vatandaşlar tarafından forklift ile yoldan kaldırıldı.

İstanbul Kağıthane'de, Sarıgöl Caddesi üzerinde saat 16.00 sularında 34 SS 0010 plakalı bir otomobil, hatalı park nedeniyle caddeyi araç trafiğine kapattı.

Araç sürücüleri ile halk otobüsündeki yurttaşlar, uzun bir süre aracın sürücüsüne ulaşmaya çalıştı. Ancak sürücü ne bir telefon numarası ne de herhangi bir iletişim adresi bırakmadan ortadan kayboldu.

Vatandaşlar, durumu 155'i arayarak durumu bildirdi.

FOLKRİFT İLE YOLDAN ÇEKİLDİ

Halktv'den Fahrettin Öztürk'ün haberine göre; Trafiğin uzun bir süre tıkalı kalması, vatandaşı çileden çıkardı. Vatandaşlar forklift yardımıyla otomobili kaldırarak, hatalı park eden otomobili yoldan kaldırıp başka bir yere bıraktı.

Uzun süre tıkalı olan trafik, otomobilin kaldırılmasıyla eski haline döndü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Erdoğan Macaristan Başbakanı Orban'ı kabul etti
Malatya'da kayıp adamın cansız bedeni bulundu
Valilik sokak hayvanlarının beslenmesini yasaklamıştı: İstanbul Barosu harekete geçti
