Kağıthane'de hatalı park trafiği felç etti! Vatandaşlar aracı Forklift ile yoldan kaldırdı

İstanbul Kağıthane'de, Sarıgöl Caddesi üzerinde saat 16.00 sularında 34 SS 0010 plakalı bir otomobil, hatalı park nedeniyle caddeyi araç trafiğine kapattı.

Araç sürücüleri ile halk otobüsündeki yurttaşlar, uzun bir süre aracın sürücüsüne ulaşmaya çalıştı. Ancak sürücü ne bir telefon numarası ne de herhangi bir iletişim adresi bırakmadan ortadan kayboldu.

Vatandaşlar, durumu 155'i arayarak durumu bildirdi.

FOLKRİFT İLE YOLDAN ÇEKİLDİ

Halktv'den Fahrettin Öztürk'ün haberine göre; Trafiğin uzun bir süre tıkalı kalması, vatandaşı çileden çıkardı. Vatandaşlar forklift yardımıyla otomobili kaldırarak, hatalı park eden otomobili yoldan kaldırıp başka bir yere bıraktı.

Uzun süre tıkalı olan trafik, otomobilin kaldırılmasıyla eski haline döndü.