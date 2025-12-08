CHP'nin 74'üncü miting adresi belli oldu

CHP, 23 Mart'ta tutuklanarak cezaevine gönderilen Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebiyle başlattığı, Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitinglerine devam ediyor.

Hakkında 2 bin 357 yıla kadar hapis cezası istenen İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebiyle düzenlenen mitingler düzenlenen il ve ilçelerde yoğun ilgi görüyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Çarşamba günü 19.30'da yapılacak yeni mitingin buluşma noktasını Çatalca olarak duyurdu. Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Özgür ve demokratik Türkiye’yi savunuyoruz! Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük için bir araya geliyoruz."