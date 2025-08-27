CHP'nin 50'nci mitingi Beyoğlu'nda! 'Seçim sandığı gelene kadar meydandayız'

20.40 CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL KONUŞUYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beyoğlu 6. Daire binası önünde toplanan binlerce kişiye161 gündür İstanbul'un iradesine darbeye direndiklerini seslenerek konuşmasına başladı.

Özgür Özel'in konuşmasına şu ifadeler öne çıktı:

"Yüzlerce polisle evine gelip onu gözaltına alıp İstanbul'un iradesine ipotek koymaya çalıştıkları gün buna 'darbe girişimi' dedik. Saraçhane'de kayyuma direnerek çağrı yaptık. Biz dedik ki 'Ne olacaksa Saraçhane'de olacak.' Bakanlık talimat verdi, valilik yazılar yazdı. Otobüsleri engellediler, vapurları bağladılar, metroları kapattılar. En nihayetinde 1 milyon 200 bin kişi yasak tanımadı Saraçhane'yi doldurdu.

İnan Güney'in ailesi ile fotoğrafına tahammül edemeyenler görsün. İnan Güney suçsuzdur. Ona sonuna kadar sahip çıkıyoruz. Şu resme tahammülü olmayanlara Beyoğlu en iyi yanıtı veriyor: İnan Güney onurumuzdur!

Beyoğlu'nda miting öncesi İnan Güney'in aile fotoğrafı kaldırıldı

Burada toplanan yüz binler gösteriyor ki biz güçlüyüz, biz masumuz. Ahlaki üstünlük bizdedir. Çoğunluk enerjisi bizdedir. Buradan Erdoğan'a sesleniyorum. Sesimin gitmediği en ucunda durup duymasa da burada olmanın gerekliliğini bilenlerin inancına yenileceksin! İnan Güney'in evlatlarının masumiyetine yenileceksin! İçeride boşuna tutulan arkadaşlarımızın annelerinin, eşlerinin, çocuklarının göz yaşlarında boğulacaksın.

Bana soruyorlar; eylemler ne zaman bitecek? Ne zaman sonuç alırsak, o gün bitecek?

Bizi yıldıramazsınız. 9 dalga yaptınız. 90 dalga daha yapsanız, buradayız, ayaktayız.

Beyoğlu, 1857 yılında açılan belediyelerden 1'incisidir. Bir Fransız, Paris'ten gelip '6. Daire nerededir?' diye sorarsa Beyoğlu gösterilsin diye bu binanın adı 6'ıncı dairedir.

Beyoğlu seçimleri tarihi sonuçlar doğurmuştur. Örneğin, Erdoğan milletvekili adayı olmuştur kazanamamıştır. Beyoğlu Belediye Başkanı olmuştur kazanamamıştır. Ama bizim dedesi çöpçü olan, babası şoför olan İnanımız yüzde 50 oyla Belediye Başkanı olmuştur. İnan kardeşimi Gezi eylemleri sırasında ilçe binamızda tanımıştım. O kara kaşında, kara gözünde inancı görmüştüm. Seçildiği günden beri 17 ay boyunca bütün Türkiye'ye örnek oldu. Emekli evi açtı, ihalesiz projelere katıldı. Öğrencilere aş evinden yemek dağıttı. Hepimizin can dostlarına sahip çıktı.

Emekli için 1 liraya çay satan kahvehane açmış. Pazar kahvaltısında oradaydık. Bir kadın geldi, 'Sebil için teşekkür ederiz, hora geçti' dedi. Beyoğlu denilince zengin sanılıyor, dedi. Teneffüs olunca parası olan kantine gidip su alıyor, parası olmayan tuvaletin musluğuna ağzını dayıyor. Belediye okullara su sebili açtı. Su çocuklara bedava. Türkiye'de eğer valinin engel olmadığı okul müdürünün engel olmadığı bir yer varsa ve biz sebil açmadıysak bize yazıklar olsun. Bütün Türkiye'ye yaydık ama valileri korkutuyorsunuz. İnan Güney'in bir suçu yok, kamu yararına çalışan herkese yaptıkları gibi Aziz İhsan Aktaş'a iftira atıp tutuklattılar. Bir siyasi yan kesicilikle bu belediyeyi bir AKP'liye vermek istedi. 16 belediye meclis üyemiz var. Kapalı oylamada 16 CHP oyu çıktı! Beyoğlu'nun 16 kahraman evladını, rüşvete kanmayan 16 belediye meclis üyemizi davet ediyorum. (Belediye meclis üyeleri çıktı.)

Onlarla ne kadar gurur duysanız azdır. Aileleri ne kadar övünse hakkıdır. Onlar rüşvete dönüp bakmayan, tehditten yılmayan, hapisten korkmayan 16 kahramandır. Yürekten alkışlayalım. Bir lokma haram yemeyen, yiğitler gibi cezaevinde yatan arkadaşlarımıza selam yollayalım.

(Yiğidim Aslanım eşliğinde ışık gösterisi yapıldı)

Bundan sonra CHP'ye kanca atacaksan bir daha düşünün.

Değerli Beyoğlulular, eğer İnan Güney'i tutuklayanlar yolsuzluk arasalardı İnan Başkan onlara bir dosya yapmıştı. Beyoğlu Belediyesi arama tutanağı kayda girmiş. Önceki yönetim cephe giydirme işini metre karesi 550 liraya yaptırmış, İnan Başkan 72 liraya yaptırmış. AKP döneminde 6 aylık kurumsal iletişim için 11,5 milyon ödenmiş. İnan başkan 1,5 milyon lira ödemiş. Sayın Akın Gürlek, bir belediye Sayıştay tarafından denetlenir. Bir suç bulursa savcılığa bildirir, işlem yapar. İnan Güney, hediye paketi gibi kendinden önceki AKP'li belediyenin enflasyona rağmen belgeleri polise verdi. Poliste var, savcılıkta var. Yarın Beyoğlu'nun önceki yönetiminin kapısına dayan da görelim. Açıkça ifade ediyorum, eğer hukuk insanıyım, yolsuzluğun peşindeyim, namusum var ben herkese eşit davranırım diyorsan AKP'li belediyelere git de görelim.

"ON MİLYONLAR BU SUÇU MÜŞTEREKEN İŞLEYECEĞİZ"

Ak toroslar çetesi, hukuk tarihimize kara bir lekedir. Zekeriya Öz gibi şımartılan bu çete hem adalete hem ekonomiye zarar vermektedir. Bunlar çete üyesi olmayan şerefli yargı üyeleri için de tehdittir.

Yunanistan'a kaçan avukat için de Mücahit Birinci için de savcılık Adalet Bakanlığı'ndan yazı istedi. Kendi ayağı ile gelen avukata kaçma şüphesi var diyen, kaçarken yakalanan avukata ev hapsi yeter diyen Akın Gürlek'e soruyorum; sen de şu kadar namus varsa bunun neden yaptığını açıklarsın. Senin alnını karışlayacağım, bunu bilesin.

Adalet Bakanlığına soruyorum, sen bakanlığını masada bir biblo gibi mi yapacaksın? Hala susacak mısın biblo bakan? İkili hukuk vardır. Muhaliflere başka, yandaşlara başka işlemektedir. Ekrem Başkan, Tayyip Erdoğan'ı yenme suçunu işlemiştir. Bu suçu bir kez daha işlemeye yeminlidir. Tayyip Erdoğan'ı yenmenin suç olduğu yerde on milyonlar bu suçu müştereken işleyeceğiz. Tayyip Erdoğan'ı yeneceğiz, Ak toroslar çetesinden hesap soracağız.

Erdoğan sizi sevmiyor. Çünkü siz fakirsiniz."

20.20 İMAMOĞLU'NUN MEKTUBU OKUNDU

Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu CHP İl Başkanı Özgür Çelik okudu. İmamoğlu, Silivri'den gönderdiği mektupta gündeme ilişkin mesajlar verdi:

"Bugün İnan Güney başkanımla orada olmalı, yeni hizmetler başlatmalıydık. Ama buna izin vermediler. Bizim iş başında olmamızdan korkuyorlar. Çünkü biz işbaşında olunca onların gerçek yüzleri daha çok belli oluyor. İktidar vatandaşı batırıp yoksulluğa sürüklerken yanında hep biz olduk. 2019'da İmamoğlu sosyal yardımları kesecek diye yalan söyleyenler şimdi bunu ağzına bile almıyorlar.

Bizler; icraatçı, halkçı, milletin parasını millete veren, milletin hakkını yemeyen, yedirmeyen yöneticileriz.

İktidar ekonomiyi batırıp, vatandaşı her gün daha fazla yokluğa, yoksulluğa sürüklerken, vatandaşın yanında hep biz olduk. Vatandaşlarımızın geçim derdini hafifletebilmek, hayatlarını biraz olsun kolaylaştırabilmek için ne gerekiyorsa yaptık. 2019’da, ‘İmamoğlu gelirse sosyal yardımları kesecek’ diye yalan söyleyenler, şimdi bu konuyu ağızlarına alamıyorlar. Çünkü kesmek, azaltmak bir yana; onların sosyal yardımlar için ayırdığı bütçeyi, biz, tam 6 kat artırdık. İstanbulluların geçim derdini hafifletmek için, onlardan 6 kat daha fazla para harcadık. Yalnız sosyal destek ve yardımlarda değil; her türlü icraatta, yatırımda, hizmette bizden öncekilerden misli misli fazla iş yaptık. Çünkü milletin parası, israfçının, rantçının cebine gitmedi. Biz, milletin parasını sadece millete verdik.

“BU GECE SALIVERİLSEK, YARIN SABAH İSTANBUL SOKAKLARINDA ALNIMIZ AK, BAŞIMIZ DİK DOLAŞIRIZ"

İşte bu nedenle, ben ve diğer tutuklu arkadaşlarım bu gece salıverilsek, yarın sabah İstanbul sokaklarında alnımız ak, başımız dik dolaşırız. Hemşerilerimizle kucaklaşır, hasret gideririz. Bizim, vatandaşlarımıza ve bağımsız yargıya veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yok. Ama onlar; batırdıkları ekonominin, bitirdikleri devletin, yok ettikleri adaletin hesabını asla veremezler. Onlar; işsizliğe, yoksulluğa mahkum ettikleri, umutsuz, güvencesiz bıraktıkları milyonlarla yüzleşemezler. O yüzden de çarşıda, pazarda, sokakta, meydanda dolaşamıyorlar. Biz, milletin parasına gözümüz gibi baktığımız için onca iş yapabildik.”

“İKTİDAR DA GERÇEĞİ GÖRÜYOR”

“Beyoğlu’nda yaptıklarımızı sizler çok iyi biliyorsunuz. Meydanları düzenledik; tarihi eser restorasyonunda rekorlar kırdık; kütüphaneler, spor merkezleri, yurt ve kreşler açtık; kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirdik; devasa ulaşım ve altyapı yatırımları yaptık. Bu icraatçı ve halkçı karakterimizle ülkeyi yönettiğimizde, hayatın nasıl hızla kolaylaşıp, güzelleşeceğini milletimiz görüyor. İktidar da gerçeği görüyor. Kurdukları bu kirli menfaat düzeninin sonunun geldiğini, bir daha asla seçim kazanamayacaklarını çok iyi biliyorlar. Sandıkta kazanamayacakları seçimi, emirleri altına aldıkları bir avuç yargı mensubu aracılığıyla kazanmanın derdine düştüler. İktidar seçim, millet geçim derdinde.

“HERKES İÇİN VE HER YERDE, ÖNCE ADALET, ÖNCE HÜRRİYET GELECEK”

Gerçeklerden bu kadar kopan, milletin haline bu kadar yabancılaşan hiçbir iktidar ayakta kalamaz. Bunlar da kalamayacak. Günü gelecek; bir bayram sabahına uyanır gibi, seçim sabahına uyanacağız. O günün akşamında, adalet ve hürriyet rüzgarları esmeye başlayacak bu güzel memlekette. Herkes için ve her yerde, önce adalet, önce hürriyet gelecek güzel memleketimize. Bir şahsın, bir partinin değil; birliğin ve kardeşliğin, adaletin ve hürriyetin, bolluğun ve refahın iktidarını kuracağız. Bir kişi kaybedecek, bir millet kazanacak. Her şey çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı.”

19 Mart'ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve belediye yöneticilerinin gözaltına alınması ile başlayan eylemler Saraçhane'de tam 1 hafta sürdü. İmamoğlu ve birçok yöneticinin tutuklanması sonrası CHP eylemleri hem il hem de ilçelerde yaygın şekilde gerçekleştirme kararı aldı. 19 Mart sonrası 50'nci mitingi belediye başkanı tutuklanan Beyoğlu'nda gerçekleşiyor.

20.10 "MAKAMLAR GEÇİCİDİR, HAYSİYET KALICIDIR"

Tutuklu Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in mesajını kızı Ela Güney okudu. İnan Güney'in mesajı şu şekilde:

"Sevgili Beyoğlu ailem, değerli komşularım. Büyüdüğüm, hayatı öğrendiğim Beyoğlu'nun evladı olmaktan gurur duyuyorum. Çok çalışmak ve onurlu yaşamak. Bu iki ilkeye sıkı sıkıya bağlı yaşadım. Onurumuzu hedef aldıklarında tüm tehditlere rağmen onurumuzu korudum. Çünkü makamlar geçicidir. Haysiyet kalıcıdır. İnan Güney oturduğu koltukta değil Beyoğlu'nun sokaklarında İnan Güney olmuştur. Emeklimize verdiğimiz 1 lira çayla, okullarımıza taktığımız su sebilleri de, istihdam ofislerimiz de Beyoğlu'na değer katan vizyonumuzdur. Bugün tutsak edilen İnan Güney değil Beyoğlu'dur. Yazdığımız hikayenin başındayız ve yarım kalmayacak. Çünkü biz vatanını en çok sevenleriz. Eğilmeyeceğiz, bükülmeyeceğiz, zalime minnet etmeyeceğiz. Ben İnan Güney, bir damla gözyaşlarına dünyayı yakacağım 3 kızım var. Bizim en büyük başarımız çocuklarımızın kahkahalarıdır. Beyoğlu size emanet!"

Küçük kızı ise söz alarak "Kurtuluş yok tek başına" diyerek Beyoğlu halkına hitap etti.