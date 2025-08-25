İnan Güney tutuklanmadan önce o dosyayı masasına koymuş!

19 Mart'tan sonra, CHP'li belediyelere dalga dalga gelen operasyonlardan sonuncusu Beyoğlu Belediyesi'ne yönelik oldu. 9. dalgada gözaltına alınanlardan biri de iktidar medyasının aylardır "alınacak, alınıyor" diye manşetlerine taşıdığı, hedef gösterdiği İnan Güney oldu. Güney geçtiğimiz hafta gözaltına alınarak tutuklandı.

İnan Güney'den AKP'ye: Sandık tokadını bir kez daha yediniz

31 Mart seçimlerinde Beyoğlu'nu AKP'den devralan İnan Güney, göreve gelir gelmez AKP dönemine ilişkin harcamaları inceleme altına almıştı.

HARCAMALAR TEK TEK LİSTELENDİ

Dosyada daha uygun fiyata yapılması mümkün iken yüksek bedellerin harcandığı kalemler kayıt altına alındı. İşlerin bir bölümü doğrudan temin bir bölümü bir bölümü de ihale kapsamında gerçekleştirilmişti.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alınma ihtimaline karşı dosyayı Beyoğlu Belediyesi’ndeki makam odasında, masasının üstünde tuttu. Dosyanın bir kopyası ise CHP yönetimine iletildi.

Geçtiğimiz hafta gözaltına alınan Güney’in makam odasında da arama yapıldı. Arama esnasında Güney’in hazırladığı dosyaya polis tarafından tutanakla el konuldu ve soruşturma dosyasına girdi.

Soruşturma dosyasına giren dosyanın içeriğinin çarşamba günü CHP lideri Özgür Özel tarafından Beyoğlu mitinginde açıklaması bekleniyor.