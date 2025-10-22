CHP'liysen başka istifa edip AKP'ye katıldıysan başka! İşte Aziz Nesinlik yargı fotoğrafı

CHP Lideri Özgür Özel, bugün Silivri ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada Aziz İhsan Aktaş iddianamesiyle ortaya çıkan ağır çelişkiye vurgu yaptı. Özgür Özel şunları söyledi:

“ ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANI’NIN BERAAT KARARINI OKUYUN”

“B elediye başkanı bu arkadaşlar ve belediyedeki ihalelerden sorumlu tutuluyorlar. Gaziantep’te Şehitkamil Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi’ndeyken hakkında birçok iddia çıktı. Bunlardan yargılanmaya başladı. Sonra kendisi bunlardan yargılanırken beraat etti. AK Parti’ye katıldı. Beraat ettirildiği kararda, açın okuyun. İki husus var. Bir diyor ki ‘Bir belediye başkanı belediyedeki ihalelerden imza yetkilisi olmadığı için sorumlu değildir. O yüzden, iki HTS kaydının denk gelmiş olması görüştüğü anlamına gelmez. Tek başına kanıt değildir.’ O yüzden Umut Yılmaz’ın beraatına ve AK Parti’ye hızla katılmasına teşvik edilmesine. Bu son cümleyi ben ekledim. Geri kalan hepsi aynen öyle. CHP’de duranlar ihalelerden sorumlu tutulup içeri atılıyorlar. Ahmet Özer. Bir ihale yapılmış. O ihalede kamu zararı oluşmamış. Yolsuzluk olmamış. Bir şey olmamış. Ama bir iftira üzerine içeride tutuluyor. Diğer tarafta Umut Yılmaz salınmış. Zeydan Karalar tutuluyor, Umut Yılmaz salınmış. Altı yıldır ihaleye fesat karıştırmaktan yargılanan ve karar aşamasına gelindiği noktada AK Parti’ye katılan Aydın Büyükşehir Belediyle Başkanı altı yıl tutuksuz yargılanmış. Tam karar aşamasındayken AK Parti’ye katılmış. Tamamen kişiye göre hukukun uygulandığı, korkunç bir sürecin içindeyiz.”

CHP'LİYSE BAŞKA AKP'YE KATILDIYSA BAŞKA...

Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde, CHP’li belediye başkanları Rıza Akpolat, Utku Caner Çaykara ve Ahmet Özer’e yöneltilen suçlamalar arasında ‘ihaleye fesat karıştırma’ da var. Gaziantep’in Şahinbey Belediyesi Başkanı Umut Yılmaz CHP’deyken bizzat AKP’lilerin ihbarıyla aynı suçlamayla karşı karşıya gelmişti.

Yılmaz CHP’den istifa edince savcılık AKP’lilerin ihbarına ilişkin takipsizlik kararı verdi. Takipsizlik kararının gerekçesinde ‘İhale ve mal alımlarında Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın doğrudan bir rolünün olmadığı, yapılan ihale ve doğrudan temin alımlarında eksikliklerin tespit edildiği ancak Yılmaz'ın herhangi bir dahlinin olmadığı' ifadeleri yer aldı. Yılmaz daha sonra AKP’ye katıldı. Yılmaz’la ilgili iddia CHP’deyken suç sayıldı, AKP’ye geçince suç olmaktan çıktı.

‘TEMİZ KAĞIDI’ ALDI

AKP’ye geçmeden önce ‘temiz kağıdı’ alan Yılmaz’ı, AKP Şahinbey İlçe Başkanı İsmail Güler ihbar etti. Güler’in ihbarı sonucunda başlatılan soruşturma sürerken Yılmaz CHP’den istifa etti. İstifasının ardından yoluna bir süre partisiz devam eden Yılmaz, geçen ağustos ayında AKP’ye katıldı.

MÜFETTİŞ VE BİLİRKİŞİ ‘SORUMSUZ’ DEDİ, SAVCIYA YETMEDİ

Şahinbey Belediye Başkanı Yılmaz, ihale süreçlerinde sorumsuz bulundu ancak Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in ihale süreçlerinde sorumlu olduğuna vurgu yapıldı. Savcılık, “Her ne kadar şüpheli Ahmet Özer ihale süreçlerine dahli olmadığını, Aziz İhsan Aktaş ile görüşmediğini belirtmişse beyanlarının doğru olmadığı, inkara yönelik olduğu görülmüştür.” İfadelerine yer verdi. Oysa, gerek İçişleri müfettişleri gerekse de bilirkişi raporlarında Özer’in ihale süreçlerinde sorumsuz olduğuna vurgu yapılmıştı.