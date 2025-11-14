CHP’li Yavuzyılmaz’dan Bakan Uraloğlu’na çok sert ‘Cinayete teşebbüs’ tepkisi: Rezaleti derhal durdurun

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nu sert şekilde eleştirdi. Yavuzyılmaz, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Nakkaş–Başakşehir kesiminde devam eden inşaat çalışmalarındaki güvenlik riskine dikkat çekti. Yavuzyılmaz bu kapsamda yerleşim alanlarına yakın bölgelerde patlatma yapıldığını söyledi.

'DEPREM BÖLGESİNDE PATLATMA'

Söz konusu bölgenin risk taşıdığını vurgulayan Yavuzyılmaz, bu alanın Kanal İstanbul proje güzergahı ile kesiştiğini, Sazlıdere Barajı'na yakın bir konumda bulunduğunu ve aynı zamanda aktif bir deprem kuşağı üzerinde yer aldığını belirtti. Yavuzyılmaz, bu koşullar altında yapılan patlatma çalışmalarının ciddi bir tehlike oluşturduğunu ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, derhal elindeki dinamiti bırak!



Kuzey Marmara Otoyolunun Nakkaş-Başakşehir Kesimi yol inşaatında, apartmanların dibinde patlatma yapıldığını tespit ettik.



Yer, Kanal İstanbul güzergahı ve Sazlıdere barajı bölgesi. Aynı zamanda… pic.twitter.com/7VQdJMSmhX — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) November 13, 2025

'CİNAYETE TEŞEBBÜS'

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi: