CHP'li Yavuzyılmaz ayrımcılığı duyurdu: Yabancı mühendislere Türk mühendislerin 11 katı fazla maaş ödeniyor
CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Sakarya Gaz Sahası’nda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) bağlı Türkiye Petrolleri Offshore A.Ş’nin yabancı mühendislerle yaptığı sözleşmeleri kamuoyuna açıkladı.
11 KAT FAZLA KAZANIYORLAR
Yavuzyılmaz, AKP iktidarının gizlediği sözleşmelerden birini daha ortaya çıkardıklarını belirterek, Türk mühendislerle yabancı mühendisler arasındaki maaş farkının 11 kat olduğunu söyledi.
"İKİNCİ SINIF VATANDAŞ MUAMELESİ"
CHP’li Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“AKP’nin gizlediği sözleşmelerden birini daha ortaya çıkardık!
Sakarya Gaz Sahası’nda
TPAO’nun alt şirketi olan Türkiye Petrolleri Offshore AŞ.’nin, yabancı mühendislere, Türk mühendislerin 11 katı fazla ödeme yaptığını tespit ettik.
TP-OTC’nin, Wood Group ve Amec Foster şirketlerine, ‘Teknik Hizmet Sözleşmesi’ kapsamında yaptığı ödemeler;
Kıdemli yabancı mühendisler için
Saati: 159 Dolar
Aylık karşılığı: 38.160 Dolar
Güncel Kur’la aylık: 1.600.000 TL
Yeni mezun yabancı mühendisler için
Saati: 55 Dolar
Aylık karşılığı: 13.200 Dolar
Güncel Kur’la aylık: 555.000 TL
Peki TPAO, aynı gemide veya karada, aynı işi yapan, aynı görevdeki kendi mühendisine ne kadar maaş ödüyor?
Kıdemli mühendisleri için
Aylık: 75.000 TL
Saha/Deniz görevi için ek ödeme: 60.000 TL
Toplam aylık: 135.000 TL
Aradaki fark 11 Kat
Bunun adı ayrımcılıktır
Kendi mühendisine ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapmaktır.”