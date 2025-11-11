CHP'li Yavuzyılmaz ayrımcılığı duyurdu: Yabancı mühendislere Türk mühendislerin 11 katı fazla maaş ödeniyor

CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Sakarya Gaz Sahası’nda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) bağlı Türkiye Petrolleri Offshore A.Ş’nin yabancı mühendislerle yaptığı sözleşmeleri kamuoyuna açıkladı.

11 KAT FAZLA KAZANIYORLAR

Yavuzyılmaz, AKP iktidarının gizlediği sözleşmelerden birini daha ortaya çıkardıklarını belirterek, Türk mühendislerle yabancı mühendisler arasındaki maaş farkının 11 kat olduğunu söyledi.

"İKİNCİ SINIF VATANDAŞ MUAMELESİ"

CHP’li Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: