CHP'li Gökan Zeybek’ten Vakıflar Kanunu tepkisi: Kültürel miraslar halkındır

Vakıf taşınmazları, kültür varlıkları, tarihi alan yönetimi ve kültür-turizm faaliyetlerinde dijital denetimi güçlendirmesine yönelik düzenlemeleri içeren Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Genel Kurul’da kabul edildi.

Kabul edilen teklifle, vakıf taşınmazları, kültür varlıkları, tarihi alan yönetimi, kamu mülkiyeti, kıyı tesisleri, kültür-turizm faaliyetlerinde dijital denetimi güçlendirmeye ilişkin değişiklikleri öngörüyor.

'İstanbul'a çökme kanunu' kabul edildi: Yandaş vakıflara mı yarayacak?

Değişikliklerle, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile mazbut vakıflara ait taşınmazların kira süresi 3 yıldan 5 yıla çıkarılırken; kültür varlıklarının mazbut vakıfa devri sağlanacak.

"KÜLTÜREL MİRASLAR HALKINDIR”

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Vakıf taşınmazları ve kültür varlıklarında düzenlemeleri içeren kanun teklifi Genel Kurul'da kabul edilmesine tepki gösterdi. Zeybek, “Kültürel miraslar halkındır” diyerek düzenlemeye karşı çıkacaklarını ifade etti.

Zeybek, "Yaptığınız, yapacağınız bir sonraki seçime kadar, o korkarak kaçtığınız sandık gelene kadar" dedi.

Zeybek'in paylaşımı şöyle:

"YAPTIĞINIZ, YAPACAĞINIZ BİR SONRAKİ SEÇİME KADAR, O KORKARAK KAÇTIĞINIZ SANDIK GELENE KADAR

Vakıflar Kanunu değişikliğini Meclis’ten geçirmenize ŞAŞIRMADIK. İktidarınızda RANT ve YANDAŞ VAKIF TUTKUSU her zaman MİLLETTEN ÖNCE geldi.

Silivri’de zindanda hukuksuzca tutulan Cumhurbaşkanı Adayımız ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile ekibi, UNUTTUĞUNUZ, TERK ETTİĞİNİZ, İHMAL ETTİĞİNİZ İstanbul’un hafızalarını binbir emekle onardılar, yeniden yaşama döndürdüler. Uzun süredir yaptığınız tek şey, insanların nefes alabildiği son noktaları bile ellerinden almak.

BUNU DEĞİŞTİRECEĞİZ. Sadece siz mi varsınız Sadece siz mi yaşayabilirsiniz İşin, gücün, hayat mücadelesinin içinde bir an olsun soluklanmaya çalışan ailelerin birkaç saatlik huzurunu dahi hedef almak UCUZLUKTUR, BENCİLLİKTİR.

Biz de buradayız, siz de buradasınız Kamusal alanlarımızı vakıf adı altında sermaye gruplarının yeni “fırsat projelerine” dönüştürmenize asla izin vermeyeceğiz. KÜLTÜREL MİRASLAR HALKINDIR."