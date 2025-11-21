'İstanbul'a çökme kanunu' kabul edildi: Yandaş vakıflara mı yarayacak?

TBMM Genel Kurulu'nda "Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" kabul edildi. 19 maddelik teklif, vakıf taşınmazlarından kıyı tesislerine, kültür varlıklarından turizm teşviklerine kadar birçok alanda düzenlemeler içeriyor.

Tartışmalı teklif, muhalefetten gelen eleştirilere karşın kabul edildi. CHP Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, görüşmelerde yaptığı bir konuşmada, kanunu “İstanbul’un tarihine çökme operasyonu” olarak nitelendirmişti.

Kanunda öngörülen değişiklikler şöyle:

VAKIF TAŞINMAZLARINDA KİRA SÜRESİ UZUYOR

Teklifle, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile mazbut vakıflara ait taşınmazların kira süresi 3 yıldan 5 yıla çıkarıldı. Düşük kira bedelli taşınmazlar için noter tasdiki zorunluluğu kaldırıldı.

DEVLETTEN VAKIFLARA DEVİR

Geçmişi vakıf olan kültür varlıklarının hazine, belediye ve diğer kamu kurumlarından mazbut vakıflara devri sağlandı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nın sınırları genişletilerek denizdeki batık alanlar da kapsama alındı.

KIYI TESİSLERİNDE KİMLİK BİLDİRME ZORUNLULUĞU

Marina, liman ve kıyı tesislerinde milli güvenlik ve asayiş gerekçesiyle kimlik bildirme zorunluluğu getirildi. Deniz tesislerindeki giriş-çıkış ve konaklama işlemlerinin kayıt altına alınması öngörüldü.

DEPREM BÖLGESİNE AİDAT MUAFİYETİ

6 Şubat 2023 depreminden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki seyahat acentalarının 2025 yılı aidatları ve önceki dönem borçları silindi.

BELGESİZ TESİSLERE ELEKTRONİK TANITIM YASAĞI

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan belgesi olmayan veya belgesi iptal edilmiş konaklama tesislerinin elektronik tanıtım ve pazarlama yapması yasaklandı.

‘İSTANBUL’UN TARİHİNE ÇÖKME OPERASYONU’

TBMM Genel Kurulu'nda Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerinde konuşan CHP İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, "Bu, bir kanun değişikliği değildir, İstanbul'un malına, hafızasına, tarihine çökme operasyonudur. Bu, bir mülkiyet transferi operasyonudur. Bakın, bugün Silivri'de zindanda tutulan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve ev hapsinde bulunan Sayın Mahir Polat bu kentin ihmal edilmiş mirasını korudular, yıkılmış binaları yeniden hayata, yaşama döndürdüler, talan edilmiş olan belleği onardılar, İstanbul'a ait olanı İstanbul halkına iade ettiler ama daha önemlisi de ranta teslim etmediler" demişti.