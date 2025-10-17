'Gezi Parkı' ihaleye çıktı! İBB'den alınarak vakıflara devredilmişti

Halktv.com.tr - Özel Haber

İstanbul Taksim’de 27 Mayıs 2013’te Gezi Parkı’ndaki ağaçların kesilerek yerine Topçu Kışlası ve alışveriş merkezi yapılmasına karşı başlayan “Gezi Direnişi” Türkiye'nin birçok noktasına yayılmıştı. Eylemlerle birlikte simge haline gelen parka dair tartışmalar sürüyor.

12 Mart 2021’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilen Gezi Parkı, Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü tarafından “ticari işletme” vasfıyla kiralanmak üzere ihaleye çıkarıldı.





AYLIK KİRA BEDELİ 600 BİN TL

3 yıl süreyle işletmeye verilecek parkın ihalesi, 28 Ekim 2025 Salı günü saat 10.00’da Beyoğlu Gümüşsuyu Mahallesi’ndeki Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü’nde açık teklif usulüyle yapılacak. Parkın işletmesi için aylık muhammen kira bedeli ise 600 bin TL olarak belirlendi.

İBB'DEN ALINMIŞTI

Gezi Parkı’nın mülkiyet ve kullanım hakkı, 12 Mart 2021’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilmişti. Bu devir, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nun 30. maddesi gerekçe gösterilerek, 'Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı' adına tescil edilmişti.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, devrin hukuka aykırı olduğunu savunarak yürütmenin durdurulması istemiyle dava açtı. Ancak dava henüz sonuçlanmadan Vakıflar Müdürlüğü’nün kiralama ihalesine çıkması tartışmalara neden oldu.

GEZİ’NİN DEVRİ YARGIDA

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün kayıtlarına göre 751 ada üzerindeki 1, 2, 3 ve 4 numaralı parselleri kapsayan 29 dönümlük alan, 2008 tarihli kanun değişikliğine dayanılarak vakfa geçirilmişti. Ancak İBB, söz konusu vakfın artık aktif olmadığını, parkın kamu malı niteliğini korunması gerektiğini savunmuştu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü ise Türkiye genelinde 1014 taşınmazın mazbut vakıflara devredildiğini, İstanbul’da da Gezi Parkı’nın yanı sıra Selimiye Kışlası, Pera Palas, Galata Kulesi, Ayasofya ve Süleymaniye camileri gibi 76 yapının devredildiğini açıklamıştı.

AYM, Tayfun Kahraman kararını açıkladı: Adil yargılanma hakkı ihlal edildi

GEZİ DAVASI SÜRÜYOR

Gezi eylemlerine ilişkin 657 sayfalık iddianamede 16 kişi yargılanıyor. Osman Kavala, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Çiğdem Mater gibi isimler de hala Gezi Parkı davasında tutuklu.