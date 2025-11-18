CHP'li belediye başkanından eski başkanlara 'şoförlü makam aracı jesti'!

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in önceki belediye başkanlarına şoförlü makam aracı tahsis edeceği iddia edildi.

Son yerel seçimlerin ardından CHP'li belediyelere operasyonlar başlayınca aralarında cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu dahil olmak üzere birçok belediye başkanı tutuklandı. Operasyonlar devam ederken 'baskılar sonucu' yorumlarının gölgesinde muhalefet partilerinden AKP'ye katılan belediye başkanları dikkatleri üzerlerine çekti.

AKP'YE GEÇECEK İDDİALARINI REDDETMİŞTİ

İktidara yakın gazeteler geçtiğimiz haftalarda birçok defa CHP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de AKP'ye katılabileceği iddia etmişti. Bozbey son olarak halktv.com.tr'den Cengiz Karagöz'e konuşarak söz konusu iddiaları reddetmişti.

ÖNCEKİ BELEDİYE BAŞKANLARINA ŞOFÖRLÜ MAKAM ARACI

Bozbey hakkında dikkat çeken bir yazı bugün Saygı Öztürk tarafından kaleme alındı. Öztürk'ün aktardıklarına göre bugün belediye meclis toplantısında gündem maddelerinden birisi de önceki belediye başkanlarına şoförlü makam aracı tahsis edilmesi.

Erdem Saker, DSP'li Erdoğan Bilenser, AKP'li Recep Altepe ve Alinur Aktaş'a tahsis edilecek şoförlü araç önerisini de başkan Bozbey'in yaptığı ifade edildi.

Gazeteci Saygı Öztürk'ün yazısından ilgili kısım şu şekilde:

Makam aracı saltanatını biliyoruz. Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin bugün yapılacak toplantısında gündem maddelerinden birisi, hayatta olan eski dört Büyükşehir Belediye Başkanı'na CHP'li başkan tarafından makam otomobili ve bir şoför tahsis edilmesi ele alınacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, yıllardır AKP'nin elindeydi. CHP'den seçilen Mustafa Bozbey'in AKP'ye geçeceği, sürekli yalanlamasına rağmen hep gündemde tutuluyor. Eski başkanlara makam aracı tahsis edilmesi önerisini de Bozbey yaptı. Eski başkanlardan ANAP'lı Erdem Saker, DSP'li Erdoğan Bilenser, AKP'li Recep Altepe ve Alinur Aktaş'a şoförlü makam aracı verilecek. Su fiyatlarına geçen hafta yüzde 30 zam yapılmasının ardından, eski başkanlara makam aracı kıyağı da Başkan Bozbey'e dönük eleştirileri artıracak.

