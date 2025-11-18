CHP'li belediye başkanından eski başkanlara 'şoförlü makam aracı jesti'!

Son yerel seçimlerin ardından CHP'li belediyelere operasyonlar başlayınca aralarında cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu dahil olmak üzere birçok belediye başkanı tutuklandı. Operasyonlar devam ederken 'baskılar sonucu' yorumlarının gölgesinde muhalefet partilerinden AKP'ye katılan belediye başkanları dikkatleri üzerlerine çekti.

AKP'YE GEÇECEK İDDİALARINI REDDETMİŞTİ

İktidara yakın gazeteler geçtiğimiz haftalarda birçok defa CHP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de AKP'ye katılabileceği iddia etmişti. Bozbey son olarak halktv.com.tr'den Cengiz Karagöz'e konuşarak söz konusu iddiaları reddetmişti.

AKP'ye geçeceği iddia edilmişti: Mustafa Bozbey'den o iddialara yanıt!

ÖNCEKİ BELEDİYE BAŞKANLARINA ŞOFÖRLÜ MAKAM ARACI

Bozbey hakkında dikkat çeken bir yazı bugün Saygı Öztürk tarafından kaleme alındı. Öztürk'ün aktardıklarına göre bugün belediye meclis toplantısında gündem maddelerinden birisi de önceki belediye başkanlarına şoförlü makam aracı tahsis edilmesi.

Erdem Saker, DSP'li Erdoğan Bilenser, AKP'li Recep Altepe ve Alinur Aktaş'a tahsis edilecek şoförlü araç önerisini de başkan Bozbey'in yaptığı ifade edildi.

Gazeteci Saygı Öztürk'ün yazısından ilgili kısım şu şekilde: