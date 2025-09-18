AKP'ye geçeceği iddia edilmişti: Mustafa Bozbey'den o iddialara yanıt!

AKP'ye geçeceği iddia edilmişti: Mustafa Bozbey'den o iddialara yanıt!
Yayınlanma:
Son dakika... İktidara yakın gazeteler CHP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in AKP'ye katılacağını iddia etmişti. Halktv.com.tr'ye konuşan Bozbey o iddiaları yalanladı.

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

CHP'li belediyelere yönelik operasyonların ardından CHP'li birçok belediye başkanı hakkında soruşturma açıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere çok sayıda belediye başkanı tutuklandı. CHP'li bazı belediye başkanları da partiden istifa ederek AKP'ye katıldı.

Bu kapsamda 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde muhalefet partilerinin kazandığı 59 belediye AKP'ye geçti. Kulislerde bu sayının 100'e ulaşabileceği konuşulurken, CHP’den geçiş yapmak isteyen bazı belediye başkanlarının, ertelenen kurultay davası sonucuna göre hareket etmek istediği iddia edildi. İktidara yakın gazetelerde CHP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de AKP'ye katılabileceği iddia edilmişti. Bozbey, Halktv.com.tr'ye yaptığı açıklamayla söz konusu iddiayı yalanladı.

PAZAR GÜNÜ KURULTAY'DA OLACAK!

AKP'ye geçeceğine yönelik iddialara yanıt veren Bozbey, "Geçtiğimiz günlerde Ankara’daydık. Miting ve kurultay davası için bulunduğumuz bu ziyarette Genel Merkezimize de uğradık. Ardından da sosyal medya hesabımızda ‘baba ocağındayız, evimizdeyiz’ paylaşımını yaptık. Bunun üzerine söylenecek fazla bir şey yok. Bu konunun sürekli gündemde tutulmasını da iyi niyetli bulmuyorum. Biz görevimizin başındayız. Tek hedefimiz, bütün enerjimizi Bursa’ya ve Bursalılara hizmet için harcamaktır" dedi. Bozbey'in 21 Eylül Pazar günü yapılacak olan olağanüstü kurultaya katılacağı da ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

