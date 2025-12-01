CHP'den AKP'ye bugüne kadar atılan en büyük fark!

CHP'den AKP'ye bugüne kadar atılan en büyük fark!
Yayınlanma:
Kasım ayının son genel seçim anketinde CHP'den AKP'ye bugüne kadar atılan en büyük fark ortaya çıktı. Gündemar tarafından yapılan ankete göre bu pazar seçim olsa CHP yüzde 35,91 ile birinci parti olurken AKP yüzde 28.50 ile ikinci parti konumunda. 7.41 puanlık fark bugüne kadar atılan en büyük fark olarak dikkat çekti.

Muhalefetin en büyük taleplerinden birisi olan erken seçim için iktidar cephesinden hala bir yeşil ışık yakılmadı. Erken seçim istemeyen partiler sadece Cumhur İttifakı ile sınırlı kalırken, İmralı süreci ve Öcalan ile yapılan görüşmeler gündemde geniş yer kapladı.

Ancak gündeme hangi konu gelirse gelsin bir süre sonra konu yeniden erken genel seçimlere gelmeye devam ediyor. Yerel seçimlerden birinci çıkan CHP 28-30 Kasım tarihleri arasında yaptığı 39'ncu Olağan Kurultayda Özgür Özel'i yeniden genel başkan seçerek tutumlarını ortaya koydu.

Özgür Özel'den teşekkür konuşması: Bütün Türkiye'ye gösterdiniz ki CHP iktidara hazırdırÖzgür Özel'den teşekkür konuşması: Bütün Türkiye'ye gösterdiniz ki CHP iktidara hazırdır

SON ARAŞTIRMA SONUÇLARI ORTAYA ÇIKTI

CHP tarafından yapılan tüm seçim çağrılarında genel seçime hazır olunduğu ve cumhurbaşkanı adayı için Ekrem İmamoğlu'ndan vazgeçilmeyeceğinin altı çiziliyor. Muhalefet erken seçim için bastırmaya devam ederken kamuoyu araştırmaları da tüm hızı ile devam ediyor.

Erdoğan için iki ihtimalin de sonucu aynı: En sıcak anketin sonucu ortaya çıktıErdoğan için iki ihtimalin de sonucu aynı: En sıcak anketin sonucu ortaya çıktı

BUGÜNE KADAR ATILAN EN BÜYÜK FARK

Gündemar tarafından yapılan Kasım ayının son araştırmasının sonuçları ortaya çıktı. 23-29 Kasım 2025 tarihleri arasında 2230 kişiyle gerçekleştirilen Türkiye Gündemi araştırmasına göre, kararsızlar, fikrim yok ve protesto oyların oransal olarak dağıtılmasının ardından CHP yüzde 35,91 ile birinci parti konumunu sürdürüyor. AKP yüzde 28,50 ile ikinci sırada yer alırken, DEM Parti yüzde 8,21, Zafer Partisi yüzde 5,69, MHP yüzde 5,04, İYİ Parti yüzde 5,01, Anahtar Parti yüzde 4,48, Yeniden Refah Partisi yüzde 3,65, diğer partiler yüzde 2,36 ve TİP yüzde 1,15 oranında destek buldu.

ekran-goruntusu-2025-12-01-114549.png
GÜNDEMAR KASIM ARAŞTIRMASI SONUÇLARI
  1. CHP - 35.91
  2. AKP - 28.50
  3. DEM PARTİ - 8.21
  4. ZAFER - 5.69
  5. MHP - 5.04
  6. İYİ PARTİ - 5.01
  7. ANAHTAR - 4.48
  8. YRP - 3.65
  9. TİP - 1.15
  10. DİĞER - 2.36

Gündemar tarafından yapılan araştırma 23-29 Kasım tarihleri arasında CATI yöntemi ile 60 ilde 2230 kişi ile yapıldı. Araştırmada yüzde 95 güven oranı ve yüzde 2,08 hata payı olduğu ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Kuvvetli geliyor! Meteoroloji 3 ili uyararak açıkladı
‘Kapıya bırakılmış telefon’ operasyonu
Galatasaray affetmedi: Derbi öncesi av başladı
Kasım'ın son anketi açıklandı: Erdoğan'ı üzecek sonuçlar ortaya çıktı
İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Deprem uzmanından kritik uyarılar: 'Türkiye Japonya'dan daha tehlikeli' dedi
Emekli maaşlarını 36 bin liraya çıkarabilecek dava!
Nihat Özdemir Fenerbahçelileri topladı: Aziz Yıldırım da oradaydı
Süper Lig'de ilginç gol: Futbolcular kavga ederken gol attı
Türkiye
15 gündür toprak altında: Şantiye müdürü hala bulunamadı
15 gündür toprak altında: Şantiye müdürü hala bulunamadı
Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı! Önce askeri araca sonra da otomobile çarptı!
Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı! Önce askeri araca sonra da otomobile çarptı!
Antalya’da mide bulandıran olay! Savaştan kaçan Ukraynalı çocuklara istismar skandalı
Antalya’da mide bulandıran olay! Savaştan kaçan Ukraynalı çocuklara istismar skandalı