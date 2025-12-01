CHP'den AKP'ye bugüne kadar atılan en büyük fark!

Muhalefetin en büyük taleplerinden birisi olan erken seçim için iktidar cephesinden hala bir yeşil ışık yakılmadı. Erken seçim istemeyen partiler sadece Cumhur İttifakı ile sınırlı kalırken, İmralı süreci ve Öcalan ile yapılan görüşmeler gündemde geniş yer kapladı.

Ancak gündeme hangi konu gelirse gelsin bir süre sonra konu yeniden erken genel seçimlere gelmeye devam ediyor. Yerel seçimlerden birinci çıkan CHP 28-30 Kasım tarihleri arasında yaptığı 39'ncu Olağan Kurultayda Özgür Özel'i yeniden genel başkan seçerek tutumlarını ortaya koydu.

Özgür Özel'den teşekkür konuşması: Bütün Türkiye'ye gösterdiniz ki CHP iktidara hazırdır

SON ARAŞTIRMA SONUÇLARI ORTAYA ÇIKTI

CHP tarafından yapılan tüm seçim çağrılarında genel seçime hazır olunduğu ve cumhurbaşkanı adayı için Ekrem İmamoğlu'ndan vazgeçilmeyeceğinin altı çiziliyor. Muhalefet erken seçim için bastırmaya devam ederken kamuoyu araştırmaları da tüm hızı ile devam ediyor.

Erdoğan için iki ihtimalin de sonucu aynı: En sıcak anketin sonucu ortaya çıktı

BUGÜNE KADAR ATILAN EN BÜYÜK FARK

Gündemar tarafından yapılan Kasım ayının son araştırmasının sonuçları ortaya çıktı. 23-29 Kasım 2025 tarihleri arasında 2230 kişiyle gerçekleştirilen Türkiye Gündemi araştırmasına göre, kararsızlar, fikrim yok ve protesto oyların oransal olarak dağıtılmasının ardından CHP yüzde 35,91 ile birinci parti konumunu sürdürüyor. AKP yüzde 28,50 ile ikinci sırada yer alırken, DEM Parti yüzde 8,21, Zafer Partisi yüzde 5,69, MHP yüzde 5,04, İYİ Parti yüzde 5,01, Anahtar Parti yüzde 4,48, Yeniden Refah Partisi yüzde 3,65, diğer partiler yüzde 2,36 ve TİP yüzde 1,15 oranında destek buldu.

GÜNDEMAR KASIM ARAŞTIRMASI SONUÇLARI

CHP - 35.91 AKP - 28.50 DEM PARTİ - 8.21 ZAFER - 5.69 MHP - 5.04 İYİ PARTİ - 5.01 ANAHTAR - 4.48 YRP - 3.65 TİP - 1.15 DİĞER - 2.36

Gündemar tarafından yapılan araştırma 23-29 Kasım tarihleri arasında CATI yöntemi ile 60 ilde 2230 kişi ile yapıldı. Araştırmada yüzde 95 güven oranı ve yüzde 2,08 hata payı olduğu ifade edildi.