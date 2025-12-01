Erdoğan için iki ihtimalin de sonucu aynı: En sıcak anketin sonucu ortaya çıktı

Türkiye'nin hızla değişen gündemi ekonomik sorunlar, İmralı süreci, belediyelere soruşturmalarla sürerken muhalefetin erken seçim talebi gündemde yerini koruyan konular arasında yer almaya devam ediyor.

Seçim anketlerinin sonuçları ise özellikle CHP'nin erken seçim ve değişim çağrılarının dayanağını oluşturuyor. Olası erken seçim ihtimali için verileri toplayan anket şirketleri birbirleri ile yarışırken Gündemar'ın yayımladığı cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin son anket ise Erdoğan'a karşı farklı adayların aldığı sonuçlarla dikkat çekti.

EN SICAK ANKETİN SONUCU ORTAYA ÇIKTI

Kasım ayının son genel seçim anketini yayımlayan Gündemar, olası genel seçimde CHP'den AKP'ye bugüne kadar atılan en büyük farkı gösteren sonuçları ortaya koydu. Vatandaşlar, seçim sorusuna verdikleri yanıtlarla CHP'yi yüzde 35,91 ile birinci parti yaaparken AKP yüzde 28.50 ile ikinci parti oldu.

Diğer dikkat çeken sonuç ise olası cumhurbaşkanlığı seçiminde ortaya çıktı.

Erdoğan'ın karşısında tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aday olması durumunda vatandaşlar cumhurbaşkanı tercihini İmamoğlu'ndan yana kullandı. ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Erdoğan'ın karşısında aday olması durumunda da durum değişmedi.

CHP'den AKP'ye bugüne kadar atılan en büyük fark!

ERDOĞAN İÇİN İKİ İHTİMALİN DE SONUCU AYNI

Anketin sonuçları, CHP'nin olası iki adayının Erdoğan karşısında farklı şekilde seçimi kazanacağını ortaya koydu.

23-29 Kasım 2025 tarihleri arasında 2230 kişiyle gerçekleştirilen Türkiye Gündemi araştırmasına göre kararsızlar, fikrim yok diyenler ve protesto oyları dağıtıldıktan sonra olası cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçları şu şekilde oldu:

BU PAZAR CUMHURBAŞKANI 2. TUR SEÇİMİ YAPILACAK OLSA VE ADAYLAR; RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE EKREM İMAMOĞLU OLSA OYUNUZU HANGİ ADAYA VERİRSİNİZ? Sonuçlar: Ekrem İMAMOĞLU: %59,85 Recep Tayyip ERDOĞAN: %40,15 Fark: İMAMOĞLU +19,70