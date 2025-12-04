Operasyonlar sonrası anketler patladı! Özgür Özel o rakamı telaffuz etti

CHP'nin genel başkanlık koltuğuna oturan Özgür Özel 2024 yılında yapılan yerel seçimlerde partisini 47 yılın arından ilk defa birinci parti yaptı. Yerel seçimlerin ardından başlayan normalleşme adımlarının CHP'li belediyelere yapılan operasyonlarla kesilmesinin ardından aralarında cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu dahil onlarca CHP'li isim ve belediye başkanı tutuklandı.

Bundan sadece bir iki sene önce DEM'li belediyelere uygulanan kayyum politikaları bu defa CHP'li belediyelere yapılmaya başladı. CHP ise kendi belediyelerine yapılan operasyonların ardından erken genel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılmasını istiyor.

Erdoğan için iki ihtimalin de sonucu aynı: En sıcak anketin sonucu ortaya çıktı

ANKETLERDE BİRİNCİ PARTİ CHP

Erken seçim tartışmalarının başlamasının ardından yapılan kamuoyu araştırmalarında ise CHP birinci parti olmaya devam ediyor.

Son dakika | Özgür Özel Erdoğan'ı canlı yayına davet etti

SON ANKETTE DE CHP BİRİNCİ

Gazeteci Ruşen Çakır, Panorama Araştırma ile röportaj yaptı. Çakır önceki gün CHP Lideri Özel ile konuştuğunu ve Özel'in kendisine CHP'nin oylarının yüzde 35'in üzerinde olduğunu ve zaman zaman da 40'a yaklaştıklarını ifade etti.

Panorama TR tarafından yapılan anketin sonuçlarını da yaptıkları yayında kamuoyuna aktaran Hatem Ete, kasım ayında yapılan ankette CHP'nin oy oranını yüzde 36.2 bulduklarını, AKP'nin oy oranını ise yüzde 34.8 bulduklarını ifade etti.

CHP SEÇMENİ İMRALI KARARINDAN MEMNUN

Hatem Ete, CHP seçmenlerinin partilerinin verdiği İmralı kararından memnun olduğunu, seçmenlerin de konsolide olduklarını şu ifadeler ile kaydetti: