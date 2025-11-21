CHP yeni parti programı taslağını açıkladı: 4 temel başlık belirlendi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 39. Olağan Kurultay'da oylanacak olan yeni parti programı taslağını kamuoyu ile paylaştı. Ankara’da düzenlenen “Güçlü Yurttaş, Güvenli Gelecek, Kazanan Türkiye Parti Programı Taslağı ve Yaklaşım Belgeleri Tanıtım Toplantısı” ile duyurulan taslak, dört temel başlık altında toplandı.

Parti programı taslağında yer alan başlıklar şöyle sıralandı:

Demokrasi, Yönetim ve Adalet

Kalkınma Programı

Sosyal Devlet

Dış Politika, Güvenlik ve Dirençlilik

CHP, yeni taslakla birlikte demokratik kurumların güçlendirilmesini, ekonomik kalkınmanın toplumsal refahla birlikte ele alınmasını, sosyal devlet uygulamalarının genişletilmesini ve Türkiye’nin dış politikada daha öngörülebilir ve dirençli bir çizgiye oturtulmasını amaçladığını belirtti.

CHP Genel Merkezi'nde açıklanan parti programını CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke okudu.

Parti programı taslağı, 28–30 Kasım tarihlerinde Ankara Arena Spor Salonu’nda gerçekleşecek CHP 39. Olağan Kurultayında delegelerin oylamasına sunulacak.

CHP LİDERİ ÖZEL'DEN AÇIKLAMA

Selin Sayek Böke'nin ardından söz alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu ifadeleri kullandı:

Siyasetin finansmanını mutlaka şeffaflaştıracağız. Devlette şatafata değil, hizmete öncelik vereceğiz. Devletin kurumlarında israfı söküp atacağız. Demokrasi tüm kimliklere ve tüm inançlara saygı gerektirir. Eşit yurttaşlık hakkını mutlaka güvence altına alacağız. Aleviliğin bir inanç olduğu gerçeğini mutlaka hayata geçirecek, cemevlerine ibadethane statüsü kazandıracağız. Geçmişteki Alevilere yönelik tarihin kara lekeleriyle yüzleşecek, Madımak'ı utanç müzesi haline getirecek, Aleviler için eşit yurttaşlık ilkesini en önemli kazanım olarak tarihimizde olduğu gibi, tarihimizden gelen sorumluluğumuzla önümüzdeki kanun metinlerine ve anayasamıza nakşedeceğiz. Değerli arkadaşlar, bugün yurttaşlarımızın en yakıcı sorunlarından bir tanesi hiç şüphesiz ekonomidir. Özellikle 2018 sonrasında adaletin çöküşü ve demokrasinin rafa kaldırılması ülkemizi içinden çıkılamayan bir ekonomik buhranın pençesine düşürmüştür. İktidarın sabah kalkıp kimin malına çökeceği, kimi Karun gibi zengin yapacağı belli değildir. Ülkede çalışmanın, işini iyi yapmanın, rahat, kaliteli ürün ve hizmet üretmenin bir anlamı kalmamıştır. Emeksiz zenginleşenler bu hastalığı topluma yaymaktadır. Çaresiz vatandaşlar bahis, kumarla ve mafyatik yapıların içerisine dahil olmakla ve bu tip bir acımasız sarmalın içinden kurtulamamakla, kendi hayatlarını kararttıkları gibi, ailelerine, çevrelerine büyük hüzün ve travmalar yaşatmaktadırlar. Gençler uyuşturucu bataklığına saplanmaktadır. Sadece bir avuç insanın zenginleştiği, geri kalan herkesin sefalete yelken açtığı bu kara düzeni milletimizle birlikte ters yüz etme sorumluluğundayız. Planlı, öngörülebilir, üretime dayalı, kamucu ekonomiyi inşa edeceğiz.

DÖRT TEMEL BAŞLIK

Demokrasi, Yönetim ve Adalet:

CHP’nin açıkladığı taslak programda yer alan “Demokrasi, Yönetim ve Adalet” bölümü, partinin Türkiye için öngördüğü sistemsel dönüşümün omurgasını oluşturuyor. Program; kuvvetler ayrılığına dayalı parlamenter sisteme dönüş, yargı bağımsızlığı, ifade özgürlüğü, ayrımcılıkla mücadele, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve yolsuzlukla mücadele konularında yeni ve kapsamlı bir çerçeve sunuyor. CHP, temel hak ve özgürlüklerin güçlendirildiği, sosyal ve ekonomik eşitsizliklerin giderildiği, yurttaş katılımının artırıldığı bir “demokratik yeniden inşa” hedefi ortaya koyuyor.

Kalkınma Programı:

CHP’nin yeni parti programı taslağında yer alan “Kalkınma Programı”, sosyal demokrat bir perspektifle eşitlikçi, adil, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir kalkınma vizyonu ortaya koyuyor. Program; nitelikli ekonomik büyümeyi, verimliliğe dayalı üretim dönüşümünü, stratejik sektörlerde kamunun güçlü rolünü, tarım ve sanayide planlı ve katılımcı yapıyı, enerji ve madencilikte kamucu ve çevre odaklı yaklaşımı, kırsal kalkınma, turizm, kültür-sanat, yaratıcı endüstriler ve spor politikalarında ise toplumun tüm kesimlerini güçlendiren bütünlüklü bir dönüşüm hedefliyor. CHP, kalkınmayı yalnızca ekonomik büyüme değil, haysiyetli yaşamı, eşit fırsatları, güçlü sosyal devleti ve insani gelişmişliği merkeze alan bir süreç olarak tanımlıyor.

Sosyal Devlet:

CHP’nin parti programında "Sosyal Devlet" anlayışı, toplumsal refahı yalnızca ekonomik göstergelerle değil, tüm yurttaşların eşit ve onurlu yaşam hakkıyla tanımlayan geniş kapsamlı bir kamu politikası olarak ele alınıyor. Program, her bireyin nitelikli eğitim, sağlık, barınma ve sosyal güvenlik hizmetlerine ücretsiz ve erişilebilir şekilde ulaşmasını temel bir hak olarak savunuyor. Çocuk yoksulluğunun tamamen ortadan kaldırılması, kadınların ekonomik ve sosyal hayata eşit katılımının güçlendirilmesi ve gençlerin fırsat eşitliği içinde geleceğe hazırlanması sosyal devletin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor. CHP, sosyal adaletin piyasa koşullarına bırakılamayacağını vurgulayarak temel vatandaşlık gelirinden sosyal konut seferberliğine, erken çocukluk desteğinden yaşlı bakım sigortasına kadar geniş bir yelpazede kamusal güvenceleri artırmayı amaçlıyor. Bu yaklaşım, hem ailelerin yaşam kalitesini yükseltmeyi hem de toplumun ekonomik ve sosyal dirençliliğini güçlendirmeyi hedefleyen bütüncül bir sosyal devlet vizyonu sunuyor.

Dış Politika, Güvenlik ve Dirençlilik: