CHP lideri Özel'den miting çağrısı!

CHP’nin Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim çağrısıyla başlattığı miting serisi devam ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi bugün saat 19.30'da Ümraniye'de miting düzenleyecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ümraniye'de düzenleyecekleri mitinge vatandaşları davet etti.

'AKIN GÜRLEK’E YARIN AKŞAMA KADAR MÜHLET'

CHP lideri Özgür Özel dün yapmış olduğu grup toplantısında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e görevi ve maaşının yanında başka bir gelir elde edip etmediğini sormuştu. Yanıtlaması için Gürlek’e çarşamba akşamına (bugün) kadar süre veren Özel “Cevap gelmediği takdirde mitingimizde bu sözlü sorumun cevabını verdikten sonra tüm basın yayın organlarına ilgili belgeleri yolluyorum” demişti.

CHP lideri Özel, Hakimler Savcılar Kanunu’nun “Hakim ve savcılar kanunlarda belirlenenden başka resmi ve özel hiçbir görev alamazlar, kazanç getirici faaliyette bulunamazlar” maddesini hatırlatarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e bu ifadeleri iletti:

“Başsavcılık görevinin ve maaşının yanında başka bir gelir elde ettiniz mi resmi yoldan? Yarın akşama kadar bu sözlü soruma cevap bekliyorum. Cevap gelmediği takdirde yarın akşamki mitingimizde bu sözlü sorumun cevabını verdikten sonra tüm basın yayın organlarına ilgili belgeleri yolluyorum. Sözlü sorumum süresi yarın akşam bitiyor.”

Özgür Özel Aziz İhsan Aktaş açıklamasına sinirlendi! "İnsanı çıldırtacaklar"

"MEYDAN MEYDAN DİRENMEYE ANT İÇTİK"

Özel, sosyal medya hesabından vatandaşları mitinge katılmaya davet ederek, "Partimize ve halkın iradesine yönelen büyük saldırıya karşı; meydan meydan direnmeye ant içtik! Demokrasiye, adalete, geleceğe sahip çıkmak için buluşuyoruz!" ifadelerini kullandı.