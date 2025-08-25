CHP İstanbul İl Kongresi davasında ön duruşma tarihi belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in seçildiği 8 Ekim 2023 tarihli kongreye ilişkin açılan davada, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi tensip zaptı düzenleyerek dava sürecini başlattı. İlk duruşma 21 Eylül 2025’te yapılacak.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in 8 Ekim 2023’te düzenlenen il kongresinde seçilmesine ilişkin tartışmalar yargıya taşındı. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, açılan davada tensip zaptı düzenleyerek dava sürecini başlattı. Mahkeme, davalı CHP’ye iki hafta içinde savunma yapma süresi tanıdı. Ayrıca İstanbul İl Seçim Kurulu ve Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na müzekkere yazarak kongreye ilişkin tüm belgelerin gönderilmesini istedi. Ön inceleme duruşmasının 21 Eylül 2025’te yapılmasına karar verildi.

Dava, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmayla paralel ilerliyor. Savcılık, kongrede usulsüzlük yapıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet edildiği iddiaları üzerine inceleme yürütüyor.

14 Ağustos 2025’te mahkemeye sunulan dilekçede, kongrenin hukuka aykırı şekilde yapıldığı ileri sürüldü. Başvuruda, kongrede alınan kararların tedbiren durdurulması, seçilen il başkanı ve yönetim kurullarının görevden alınması, geçici bir yönetim kurulunun görevlendirilmesi talep edildi. Esas yönünden ise kongrede alınan tüm kararların yok hükmünde sayılması ve iptali, ayrıca 39. Olağan Kurultay sürecinin de takvimiyle birlikte iptal edilmesi istendi.

Bilindiği üzere, 8 Ekim 2023’te Haliç Kongre Merkezi’nde yapılan 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde Özgür Çelik 342 oy alarak il başkanı seçilmişti. Rakibi Cemal Canpolat ise 310 oyda kalmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

