Kocabıyık: CHP'yi yok etmeye çalışanlar kendi kuyunuzu kazıyorsunuz

AKP'li eski milletvekili Hüseyin Kocabıyık, hükümet ve medya eliyle CHP'nin ezilmeye çalışıldığını söyleyerek, bunu yapmaya çalışanlara uyarıda bulundu. Kocabıyık, "CHP’yi ezmeye, ona zarar vermeye ve hatta yok etmeye çalışanlara uyarım şudur: bırakın bu işleri, zira kendi kuyunuzu kazıyorsunuz, haberiniz yok" dedi.

AKP 25. ve 26. dönem İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP'ye ve belediye başkanlarına yönelik devam eden soruşturma ve yargılamalarla CHP'nin 'devlet, hükümet ve medya eliyle ezilmeye çalışıldığını' belirterek, milletin 'her şeyi bildiğini' ifade etti. Kocabıyık, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Yeni gerçeklik çağı sanırım böyle bir şey: mesela şu CHP vakası. Devlet, hükümet, medya ve bu ülkede ne kadar güç varsa CHP’yi ezmeye çalışıyor. Fakat CHP 19 Mart’tan bu yana 50’ye yakın miting yapmak gibi dünyada nadir görülen bir siyasi faaliyet yapabiliyor. Çoşkulu, temalı eylemler bunlar. Herkes bilir ki bir siyasi partinin miting yapması en zor iştir. Paranız gider, teşkilatın enerjisini sömürür, liderin bir mitingde performansı düşse hayal kırıklığı yaratır. Özgür özel fırtına gibi esiyor hatta sallıyor. CHP tüm anketlerde birinci parti. Tarihin en coşkulu meydanları CHP’ye ait. Nasıl oluyor da CHP’nin durumu kötü oluyor, CHP ezik oluyor? Biraz ciddi olunsun, devlet, siyaset, yargı CHP üzerinde her türlü kumpası deniyor, ama CHP ayakta. Siyasi centilmenlikten vazgeçip barbar siyaseti yapanların avuntusu olduğu besbelli, bu CHP’ye dönük anlamsız laflar. Bu notu okuyanlar beni CHP’lilikle filan suçlamasın. Salakça değerlendirmelere tahammül etmek zorunda değilim. Olan şey şu: İcat edilmiş Post-truth, hakikate saldırıyor. Saldırsın bakalım, sonuçta millet biliyor her şeyi.

"KENDİ KUYUNUZU KAZIYORSUNUZ"

Her şeyin zıttıyla var olduğunu belirten Kocabıyık, bir diğer paylaşımında ise şunları söyledi:

Cumhuriyet Halk Partisi’nin belini kırmaya çalışanlar acaba şunu hiç düşünüyorlar mı? CHP’ye yok olunca kendileri var mı olacak? Türkiye daha mı iyi olacak? Toplumda birlik beraberlik daha mı kuvvetlenecek? Ben söyleyeyim: bunların hiçbiri olmayacak. Tabiat kanunudur: her şey zıttıyla vardır. Karşıtlıklar birbirini besler ve var eder. Demokrasi karşıtlıkları bir arada barışçı bir şekilde rekabet ettiren siyasi teknolojidir, insan aklının bulup geliştirdiği en iyi fikirlerden biridir. Dolayısıyla, CHP’yi ezmeye, ona zarar vermeye, rekabet oyunundan düşürmeye ve hatta yok etmeye çalışanlara uyarım şudur: bırakın bu işleri, zira kendi kuyunuzu kazıyorsunuz, haberiniz yok!

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

