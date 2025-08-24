Kocabıyık: CHP'yi yok etmeye çalışanlar kendi kuyunuzu kazıyorsunuz

AKP 25. ve 26. dönem İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP'ye ve belediye başkanlarına yönelik devam eden soruşturma ve yargılamalarla CHP'nin 'devlet, hükümet ve medya eliyle ezilmeye çalışıldığını' belirterek, milletin 'her şeyi bildiğini' ifade etti. Kocabıyık, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Yeni gerçeklik çağı sanırım böyle bir şey: mesela şu CHP vakası. Devlet, hükümet, medya ve bu ülkede ne kadar güç varsa CHP’yi ezmeye çalışıyor. Fakat CHP 19 Mart’tan bu yana 50’ye yakın miting yapmak gibi dünyada nadir görülen bir siyasi faaliyet yapabiliyor. Çoşkulu, temalı eylemler bunlar. Herkes bilir ki bir siyasi partinin miting yapması en zor iştir. Paranız gider, teşkilatın enerjisini sömürür, liderin bir mitingde performansı düşse hayal kırıklığı yaratır. Özgür özel fırtına gibi esiyor hatta sallıyor. CHP tüm anketlerde birinci parti. Tarihin en coşkulu meydanları CHP’ye ait. Nasıl oluyor da CHP’nin durumu kötü oluyor, CHP ezik oluyor? Biraz ciddi olunsun, devlet, siyaset, yargı CHP üzerinde her türlü kumpası deniyor, ama CHP ayakta. Siyasi centilmenlikten vazgeçip barbar siyaseti yapanların avuntusu olduğu besbelli, bu CHP’ye dönük anlamsız laflar. Bu notu okuyanlar beni CHP’lilikle filan suçlamasın. Salakça değerlendirmelere tahammül etmek zorunda değilim. Olan şey şu: İcat edilmiş Post-truth, hakikate saldırıyor. Saldırsın bakalım, sonuçta millet biliyor her şeyi.

"KENDİ KUYUNUZU KAZIYORSUNUZ"

Her şeyin zıttıyla var olduğunu belirten Kocabıyık, bir diğer paylaşımında ise şunları söyledi: