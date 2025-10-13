CHP İstanbul İl Başkanlığındaki ablukayı paylaşmanın cezası belli oldu

45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararı gerekçe gösterilerek 7 Eylül’de CHP İstanbul İl Başkanlığı çevik kuvvet ekipleri tarafından ablukaya alınmıştı. O anlarda yapılan bazı X (Twitter) paylaşımlarıyla ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 20 kişi hakkında “suç işlemeye alenen tahrik etme” ve “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamaları yöneltildi.

Sanıklar arasında gazeteci Fatoş Erdoğan, Sokak Kedisi isimli YouTube kanalının sahibi Ebru Oruç ve akademisyen Emrah Gülsunar da yer aldı. Diğer sanıklar gibi 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenen Fatoş Erdoğan’ın haber amaçlı çektiği videoların da iddianamede “suç delili” olarak gösterildiği öğrenildi.

TUTUKLU YARGILANACAKLAR

İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Mahkeme dosya üzerinden Boğaziçi Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi Abdullah Esin, Nur Betül Aras ve Ömer Faruk Mangaltepe tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. İlk duruşma 5 Kasım’da görülecek.

SUÇ SAYILAN BAZI PAYLAŞIMLAR

İddianamede 5 yıla kadar hapis istenen paylaşımların bazıları şu şekilde:

"Gelebilen herkes CHP il binasına gelsin, halkın iradesini gasp edemeyecekler"

"Bu iş sadece il binası önünde direnmekle olmaz. 81 ilde halk meydanlara çağrılmalıdır. Dağılmamak üzere toplanmanın vakti gelmiştir"

"Gençler ve kadınlar barikatları aşa aşa geliyor "KURTULUŞ YOK TEK BAŞINA YA HEP BERABER YA HİÇBİRİMİZ" CHP'liler, kayyuma direniyor. İstanbullular demokrasi için mücadele ediyor! CHP İstanbul İl Başkanlığı'na gidişler sivillere kapatıldı"

"Ne yaparsaniz yapin, korkutamazsiniz. İsgal ettiginiz il binamiza sahip cikmakta kararliyiz. Geliyoruz. AKP hukuku arac olarak kullanip, yaptığı tüm saldırıları ve işbirlikçilerine teslim olmayacağız. CHP varsa CUMHURIYET VAR OLACAKTIR. KAHROLSUN İSTİPDAT "CHP HALKTIR, CHP CUMHURIYETTIR. YENILECEKSINIZ. CESARETINIZ VARSA POLİSİ, HUKUKU KULLANMAYIN, SANDIĞI GETİRİN"

"1000 yol kapattılar 1001. kapıdan girdik, herkesi İl Başkanlığımıza bekliyoruz!"

"CHP İstanbul İl Başkanlığı Cumhuriyetin kalesidir. Canımız pahasına koruyacağız. AKP aparatı işbirlikçi Gürseli şu şekil süpüreceğiz. Herkes il binasına gelsin", "halkın gönlünden düşmüş ve azınlık rejimi haline gelmiş sandıktan kaçan AKP ülkeyi polis gücüyle yönetmeye çalışacağını sanıyor. Artık bu ülkenin geleceğinde yoksunuz. Öyle de gideceksiniz böyle de gideceksiniz... Yarın piyasalar bu darbe'ye tepki verir."