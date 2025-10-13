CHP İstanbul İl Başkanlığındaki ablukayı paylaşmanın cezası belli oldu

CHP İstanbul İl Başkanlığındaki ablukayı paylaşmanın cezası belli oldu
Yayınlanma:
CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın polis ablukasına alınması ve kayyum atanmasıyla ilgili X paylaşımları gerekçe gösterilerek aralarında gazeteci Fatoş Erdoğan’ın da bulunduğu 20 kişiye dava açıldı. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki tutuklu yüksek lisans öğrencilerinin ise tutukluluğuna devam kararı verildi.

45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararı gerekçe gösterilerek 7 Eylül’de CHP İstanbul İl Başkanlığı çevik kuvvet ekipleri tarafından ablukaya alınmıştı. O anlarda yapılan bazı X (Twitter) paylaşımlarıyla ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 20 kişi hakkında “suç işlemeye alenen tahrik etme” ve “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamaları yöneltildi.

'Kopyala yapıştır' iddianamede bunu da gördük: CHP iddianamesinden 'Soğuk Savaş' çıktı!'Kopyala yapıştır' iddianamede bunu da gördük: CHP iddianamesinden 'Soğuk Savaş' çıktı!

İşte herkesin ve aslında Gürsel Tekin'in de bildiği gerçek! Seçmende kabul gördü mü?İşte herkesin ve aslında Gürsel Tekin'in de bildiği gerçek! Seçmende kabul gördü mü?

Sanıklar arasında gazeteci Fatoş Erdoğan, Sokak Kedisi isimli YouTube kanalının sahibi Ebru Oruç ve akademisyen Emrah Gülsunar da yer aldı. Diğer sanıklar gibi 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenen Fatoş Erdoğan’ın haber amaçlı çektiği videoların da iddianamede “suç delili” olarak gösterildiği öğrenildi.

chp-istanbul-abluka.jpg

TUTUKLU YARGILANACAKLAR

İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Mahkeme dosya üzerinden Boğaziçi Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi Abdullah Esin, Nur Betül Aras ve Ömer Faruk Mangaltepe tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. İlk duruşma 5 Kasım’da görülecek.

SUÇ SAYILAN BAZI PAYLAŞIMLAR

İddianamede 5 yıla kadar hapis istenen paylaşımların bazıları şu şekilde:

"Gelebilen herkes CHP il binasına gelsin, halkın iradesini gasp edemeyecekler"

"Bu iş sadece il binası önünde direnmekle olmaz. 81 ilde halk meydanlara çağrılmalıdır. Dağılmamak üzere toplanmanın vakti gelmiştir"

"Gençler ve kadınlar barikatları aşa aşa geliyor "KURTULUŞ YOK TEK BAŞINA YA HEP BERABER YA HİÇBİRİMİZ" CHP'liler, kayyuma direniyor. İstanbullular demokrasi için mücadele ediyor! CHP İstanbul İl Başkanlığı'na gidişler sivillere kapatıldı"

"Ne yaparsaniz yapin, korkutamazsiniz. İsgal ettiginiz il binamiza sahip cikmakta kararliyiz. Geliyoruz. AKP hukuku arac olarak kullanip, yaptığı tüm saldırıları ve işbirlikçilerine teslim olmayacağız. CHP varsa CUMHURIYET VAR OLACAKTIR. KAHROLSUN İSTİPDAT "CHP HALKTIR, CHP CUMHURIYETTIR. YENILECEKSINIZ. CESARETINIZ VARSA POLİSİ, HUKUKU KULLANMAYIN, SANDIĞI GETİRİN"

"1000 yol kapattılar 1001. kapıdan girdik, herkesi İl Başkanlığımıza bekliyoruz!"

"CHP İstanbul İl Başkanlığı Cumhuriyetin kalesidir. Canımız pahasına koruyacağız. AKP aparatı işbirlikçi Gürseli şu şekil süpüreceğiz. Herkes il binasına gelsin", "halkın gönlünden düşmüş ve azınlık rejimi haline gelmiş sandıktan kaçan AKP ülkeyi polis gücüyle yönetmeye çalışacağını sanıyor. Artık bu ülkenin geleceğinde yoksunuz. Öyle de gideceksiniz böyle de gideceksiniz... Yarın piyasalar bu darbe'ye tepki verir."

Kaynak:ANKA

Siyasetin röntgeni işte bu ankette: CHP birinci, MHP düşüşte
Şenol Güneş İstanbul projesi için Erdoğan'dan destek istedi
Emekli ve memura seyyanen zam açıklaması: SGK uzmanı İsa Karakaş refah payını da anlattı
Skandal üstüne skandal! Neden kadro dışı bırakıldılar? Fenerbahçe Japonları nasıl çıldırttı
Karlı günler geri döndü: 17 il beyaz örtüyle kaplandı
Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Otomobil alırken ne kadar kazıklanıyoruz? Yerli üretimler Avrupa’da kaça satılıyor?
Osimhen'den korkutan haber: Uçağı acil iniş yaptı
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
Türkiye
Uçurumda bıçaklanmış ceset bulundu! 7 kişi gözaltına alındı!
Uçurumda bıçaklanmış ceset bulundu! 7 kişi gözaltına alındı!
Beyin ölümü gerçekleşti: 3 hastaya hayat verdi
Beyin ölümü gerçekleşti: 3 hastaya hayat verdi
Ali Babacan: Türkiye’de artık suç gizlenmiyor, pazarlanıyor!
Ali Babacan: Türkiye’de artık suç gizlenmiyor, pazarlanıyor!