CHP'nin 74'üncü eylemi Çatalca'da! Özgür Özel bıkmadan usanmadan kalabalıklara sesleniyor

CHP'nin her çarşamba günü İstanbul'un ilçelerinde hafta sonları ise farklı şehirlerde gerçekleştirdiği Millet İradesine Sahip Çıkıyor eylemleri devam ediyor.

19.45 ÖZGÜR ÖZEL MİTİNGE SESLENİYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çatalca Cumhuriyet Meydanı'ndaki binlerce kişiye seslenmeye "Canım hemşerilerimle, akrabalarımla birlikteyiz. Aralık'ın ortasında, Çatalca'nın soğuğunda 'Gezmeye gitmedik, eyleme geldik' diyenlerleyiz" ifadeleri ile başladı. Özel, "Siz böyle kol kola oldukça, yürek yüreğe oldukça, mücadeleyi büyüttükçe biz kazanacağız" dedi.

Özel konuşmasına şu ifadelerle devam etti:

"CHP gencecik evladınızı Erhan Güzel'i aday etti, yüzde 50 oyla seçtiniz. İlk toplantımızda demiştim ki; 'O anahtar şehrin anahtarı değil, belediyenin kasasının anahtarı değil. Gazi Mustafa Kemal'in partisinin iktidarının anahtarı.' Erhan Güzel, kavşakları düzenlemiş, çok önemli sıkıntılarınızı çözmüş. Tam 7 spor merkezi kazandırmış, 2 taziye evi yapmış, 3 düğün alanını hizmete sokmuş, 11 bin 200 ihtiyaç sahibine destek sağlamış, 12 okula içme suyu sorununu çözmüş. Bu projeye örnek olan Şişli Belediye Başkanımıza bir alkış, bizi Silivri'den izliyor. Emekli lokali açmış, emekliler 3 liraya çay içiyor. Rehabilitasyon merkezinde 145 çocuk eğitim alıyor, Sporbüs diye bir iş yapmışlar, çocuklara spor yaptırıyor. Kadın kooperatifi kurmuşlar; kadınlar üretiyor ve kazanıyor.

Bu ülkede üç vakte kadar iktidar değişecek. Hiç kimse 'Ben eskiden AKP üyesiydim, MHP üyesiydin' diye endişe etmesin. Asla öyle bir şey olmaz. Belediyelerde aynı şeyleri söylediler. Hiçbir yerde CHP'ye oy verip pişman yok. Ama hizmetleri görünce önceden CHP'ye oy vermediği için 'Keşke' diyen çok.

"KARA DÜZEN ANONİM ŞİRKETİ"

Tayyip Bey'i seviyor musunuz? O sizi seviyor mu? Peki sizi kim fakir etti? Kendisi etti. Hiç ben karışmam, Tayyip Bey zengin sever fakir sevmez. Yoksulluk sınırı 97 bin lira üzerinde geliri olanlar el kaldırsın. Meydanın tamamına yakınını yoksul yapan AKP'nin kara düzenidir. Diyordu ki, 'Ver yetkiyi gör etkiyi. Şirket gibi yöneteceğim' Et Süt kurumunun bile yurt dışından et aldığı şirket var. Tayyip Bey bu şirkete KADAŞ adını verdi. Kara Düzen Anonim Şirketi. O gün bugündür meydanlara yoksullaşıyor, asgari ücretli perişan durumda."

DEVAM EDİYOR...

19.30 İMAMOĞLU'NUN MEKTUBU OKUNDU:O KARAR BİR TÜRLÜ ÇIKAMIYOR

74'üncü eylemde, 19 Mart'ta gözaltına alınan CHP’nin ve 15,5 milyon vatandaşın cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çatalca Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran on binlere, 263 gündür tutulduğu Silivri’deki hücresinden CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik aracılığı ile seslendi.

İmamoğlu, Çelik tarafından okunan mektubunda şunları söyledi:

“Merhaba Çatalca, merhaba Sevgili İstanbullular, değerli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler, sevgili gençler, canım çocuklar hoş geldiniz. Özgürlüğün meydanına hoş geldiniz. Adaletin ve hürriyetin meydanına hoş geldiniz. Demokrasinin meydanına hoş geldiniz. Her birinizi özlemle kucaklıyorum. Sevgiyle, hasretle sarılıyorum. 9 aydır sizlerden ayrıyım. 9 aydır, gözlerinizin içine bakamıyorum, sokakta, pazarda elinizi tutamıyorum. Sizlerle dertleşemiyorum. Baharın başında başlayan tutsaklığımız, yılın son günlerine yaklaşıyor. Bilin ki, parmaklıklar arasında dimdik ayaktayım. Kumpaslara, şantajlara, tehditlere boyun eğmeden yaşıyorum ve en çok da sizlerden güç alıyorum. En büyük gücüm sizsiniz. En büyük umudum sizsiniz.

“DİPLOMA DAVASININ HUKUKTA, MİLLET VİCDANINDA YERİ YOK”

Ömrünü tüketmiş, yolun sonuna yaklaştığının farkında olan iktidar sahipleri, devletin tüm imkanlarını, Cumhuriyet Halk Partisi’ni baskı altında tutmak için harcıyor. Millete hizmeti bir yana bıraktılar, koltuklarını koruma derdine düştüler. Bu iktidarın bizimle hizmette, icraatta yarışamayacağını millet de biliyor, kendileri de biliyor. Onun için bize karşı her türlü baskıyı, yalanı, tacizi, şantajı reva görüyor, hukuk ve demokrasiyi ayaklar altına alıyorlar. Anamın ak sütü gibi helal diplomamı iptal ettikleri için 3’üncü kez hâkim karşısına çıktığım davada yine karar çıkmadı. O karar bir türlü çıkamıyor. Çünkü diploma davasının hukukta, millet vicdanında yeri yok. O dava da baştan sona siyasi, baştan sona düzmece.

“MİLLETİN KARŞISINA ÇIKACAK YÜZÜNÜZ KALMADI”

Hukuk işlemesin, adalet yerini bulmasın diye herkese her türlü kötülüğü yapıyorlar. Beraat ettiğim Büyükçekmece davasının hâkimi Kahramanmaraş’a sürgün edildi. Diploma davasının ilk hâkimini de aynı şekilde sürgün ettiler. Hâkimleri sürgün edenlere, hukuk ve adaleti yok sayanlara, rakiplerini görünce tir tir titreyenlere, sandıktan kaçanlara soruyorum: Neden bu kadar korkuyorsunuz? Nice hükümetler seçimle geldi, seçimle gitti. Hiçbiri iktidarı kaybetmekten, sizin kadar korkmadı. Korkunun ecele faydası yok. Siz de gideceksiniz. Çünkü vatandaşa sırtınızı döndünüz, millete saygınız, sevginiz kalmadı. Milletin karşısına çıkacak yüzünüz kalmadı.

“BEN ŞİMDİ SİLİVRİ’DEN ÇIKSAM…”

Ben şimdi Silivri’den çıksam, Çatalca sokaklarında başı dik, gururla dolaşırım. Bu şehrin hiçbir mahallesini, hiçbir sokağını ötekinden ayırmadan hizmet etmenin gururuyla dolaşırım. Milletin parasını millete vermiş olmanın, tek bir imar rezaletine imza atmamış olmanın gururuyla dolaşırım. İstanbul’un dört bir yanı gibi, Çatalca için de canla başla çalışmış olmanın gururuyla dolaşırım. Çatalca, Cumhuriyet Halk Partisi’nin halkçı ve icraatçı belediyeciliğinin değerini çok iyi bilir. Bu vesileyle değerli belediye başkanımız Erhan Güzel’e, Çatalca’ya yaptığı hizmetleri için teşekkür ediyorum. Çatalca’da çok büyük altyapı ve doğal gaz yatırımları gerçekleştirdik... Yollar, caddeler yaptık... Kent Lokantası, kreş açtık... Ailelere, çocuklara, gençlere sosyal destekler, burs imkanları sunduk... Açtığımız Bölgesel İstihdam Ofisimizle Çatalcalı hemşerilerimizin iş bulmalarına aracılık ettik... Hayvancılıkla uğraşan hemşerilerimize daha önce hiç almadıkları destekleri sağladık.

“MİLLET BİZİ GÖREVE ÇAĞIRIYOR”

İktidarın yıllardır yapmadıklarını biz yaptık. Yaptıklarını ise onlardan çok daha doğru, çok daha adil, çok daha tasarruflu yaptık. Onun için, millet bizi göreve çağırıyor: ‘Belediyelerde yaptınız, hükümette de yapın’ diyor. ‘Şehirlerin dermanı oldunuz, ülkenin de dermanı olun’ diyor. Tarihin akışını durduramayacaklar. Sandık milletin önüne gelecek ve hep birlikte hak ettiğimiz bir geleceğe kavuşacağız. Tam bir birlik ve dayanışma içinde, çok ve büyük işler başaracağız. Her birimizin büyük bir özlemle beklediği o güzel ve mutlu ülkeyi yeniden kuracağız. Adaletin ve hürriyetin, herkes için ve her yerde hakim olacağı bu güzel ülke, korkuların değil umutların ülkesi olacak. Yokluk ve yoksulluk, haksızlık ve adaletsizlik bir daha gelmemek üzere bu vatanın aziz topraklarından silinecek. Herkes hak ettiği onurlu, mutlu, özgür ve kardeşçe yaşama kavuşacak. Her şey çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı.”

Çatalca buluşması CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in konuşmasıyla devam etti.