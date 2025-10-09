İşte herkesin ve aslında Gürsel Tekin'in de bildiği gerçek! Seçmende kabul gördü mü?

Aksoy Araştırma, CHP’ye oy veren seçmenlerle yaptığı dikkat çeken bir anketin sonuçlarını paylaştı. Yapılan araştırmada katılımcılara, “CHP İstanbul İl Başkanını siz belirleyecek olsaydınız, hangisini seçerdiniz?” sorusu da yöneltilirken araştırmanın sonucunda herkesin bildiği gerçek ortaya çıktı.

Aksoy Araştırma, CHP’de yaşanan gelişmelere İstanbul’da bulunan CHP seçmeninin bakışını anlamak amacıyla bir araştırma yaptı. 1-6 Ekim tarihleri arasında yapılan ve 3 sorudan oluşan anket çalışması, bin 67 kişiyle gerçekleştirildi.

SADECE YÜZDE 5,9 GÜRSEL TEKİN DEDİ!

Katılımcılara ilk olarak “CHP İstanbul İl Başkanını siz belirleyecek olsaydınız, hangisini seçerdiniz?” sorusu yöneltilirken CHP seçmeninin yüzde 94,1’i Özgür Çelik yanıtını verdi. Gürsel Tekin ise yüzde 5,9 oranında kaldı.

whatsapp-image-2025-10-09-at-15-07-42.jpeg

KATILIMCILARIN YÜZDE 64,3’Ü TEKİN’İN KAYYUM OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR!

İkinci olarak katılımcılara, “CHP'nin İstanbul 38. Olağan İl Kongresi'nin iptali için açılan davada mahkeme, İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden uzaklaştırılmasına karar vermişti. Mevcut yönetim yerine ise Gürsel Tekin ve geçici bir heyet atanmasına hükmetti. Sizin bu karar ile ilgili fikriniz hangisine yakındır?” sorusu yöneltildi.

Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 64,3’ünün yanıtını “Gürsel Tekin ve heyet kayyum olarak atanmıştır” oldu. Yüzde 35,7 kişi ise “Bu karar sadece CHP içerisinde yöneticilerin görevlendirilmesidir” yanıtını verdi.

whatsapp-image-2025-10-09-at-15-07-43.jpeg

SEÇMENİN YÜZDE 72’Sİ GÖREVİ KABUL ETMEZDİM DEDİ!

Araştırma kapsamında, CHP seçmenlerine son olarak “Mahkeme sizi Gürsel Tekin gibi çağrı heyeti olarak Özgür Çelik’in yerine getirmiş olsaydı okuyacaklarımdan hangisini tercih ederdiniz?” sorusu yönetilirken katılımcıların yüzde 72’sinin yanıtı “Görevi kabul etmezdim” oldu. Yüzde 15,7, “Görevi kabul eder, mahallelerde hızla seçim sürecini başlatır ve partiyi olağanüstü kongreye götürürdüm” yanıtını verirken %12,3, “Görevi kabul eder, mahallelerde seçim sürecini başlatır ve 1 yıl sonraki olağan kongreyi beklerdim” dedi.

whatsapp-image-2025-10-09-at-15-07-43-1.jpeg

ORC ARAŞTIRMA’YA GÖRE TEKİN YAVAŞ’TAN DAHA ÇOK SEVİLİYORDU!

İktidara yakın ORC Araştırma şirketinin, geçtiğimiz günlerde yaptığı araştırma dikkatleri çekmişti. 26 ilde yapılan ankette, muhalefet partilerine oy verdiğini ifade eden bin 850 katılımcıya “En Sevdiğiniz CHP’li Siyasetçiler Kimlerdir?” sorusu yöneltilirken CHP’de en sevilen isim yüzde 47,9 oranıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu olmuştu.

İktidarın anketçisi öyle dedi! CHP’liler kayyum Gürsel Tekin’i Mansur Yavaş’tan daha çok seviyormuşİktidarın anketçisi öyle dedi! CHP’liler kayyum Gürsel Tekin’i Mansur Yavaş’tan daha çok seviyormuş

İmamoğlu’nu, yüzde 41,6 ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel takip ederken kayyum Gürsel Tekin yüzde 41,0 oranıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın önünde yer almıştı. Söz konusu sonuç dikkat çekmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

