İşte herkesin ve aslında Gürsel Tekin'in de bildiği gerçek! Seçmende kabul gördü mü?

Aksoy Araştırma, CHP’de yaşanan gelişmelere İstanbul’da bulunan CHP seçmeninin bakışını anlamak amacıyla bir araştırma yaptı. 1-6 Ekim tarihleri arasında yapılan ve 3 sorudan oluşan anket çalışması, bin 67 kişiyle gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmelere, İstanbul'daki CHP seçmenin bakışını anlamak amacıyla yapmış olduğumuz araştırmayı, kamuoyunun bilgisine sunarız.



Araştırma; 1-6 Ekim 2025 tarihlerinde İstanbul'un tüm ilçelerinde, son genel seçimde CHP'ye oy veren seçmenle yapılmıştır.…

SADECE YÜZDE 5,9 GÜRSEL TEKİN DEDİ!

Katılımcılara ilk olarak “CHP İstanbul İl Başkanını siz belirleyecek olsaydınız, hangisini seçerdiniz?” sorusu yöneltilirken CHP seçmeninin yüzde 94,1’i Özgür Çelik yanıtını verdi. Gürsel Tekin ise yüzde 5,9 oranında kaldı.

KATILIMCILARIN YÜZDE 64,3’Ü TEKİN’İN KAYYUM OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR!

İkinci olarak katılımcılara, “CHP'nin İstanbul 38. Olağan İl Kongresi'nin iptali için açılan davada mahkeme, İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden uzaklaştırılmasına karar vermişti. Mevcut yönetim yerine ise Gürsel Tekin ve geçici bir heyet atanmasına hükmetti. Sizin bu karar ile ilgili fikriniz hangisine yakındır?” sorusu yöneltildi.

Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 64,3’ünün yanıtını “Gürsel Tekin ve heyet kayyum olarak atanmıştır” oldu. Yüzde 35,7 kişi ise “Bu karar sadece CHP içerisinde yöneticilerin görevlendirilmesidir” yanıtını verdi.

SEÇMENİN YÜZDE 72’Sİ GÖREVİ KABUL ETMEZDİM DEDİ!

Araştırma kapsamında, CHP seçmenlerine son olarak “Mahkeme sizi Gürsel Tekin gibi çağrı heyeti olarak Özgür Çelik’in yerine getirmiş olsaydı okuyacaklarımdan hangisini tercih ederdiniz?” sorusu yönetilirken katılımcıların yüzde 72’sinin yanıtı “Görevi kabul etmezdim” oldu. Yüzde 15,7, “Görevi kabul eder, mahallelerde hızla seçim sürecini başlatır ve partiyi olağanüstü kongreye götürürdüm” yanıtını verirken %12,3, “Görevi kabul eder, mahallelerde seçim sürecini başlatır ve 1 yıl sonraki olağan kongreyi beklerdim” dedi.

