'Kopyala yapıştır' iddianamede bunu da gördük: CHP iddianamesinden 'Soğuk Savaş' çıktı!

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

CHP İstanbul İl Yönetimi’nin görevden alınarak yerine Gürsel Tekin’in de aralarında bulunduğu bir heyetin kayyum olarak atanması tepkilere neden oldu.

Gürsel Tekin’in 8 Eylül Pazartesi günü saat 12.10’da il başkanlığına gideceğini açıklaması üzerine CHP Gençlik Kolları harekete geçmişti. CHP'li gençler, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında toplanarak destek çağrısı yaptı. Ancak “CHP İstanbul önüne çağrı yapıldığı” iddia edilen bazı sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek, aralarında gazeteci ve avukatların da bulunduğu 20 kişi hakkında “suç işlemeye alenen tahrik” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Hazırlanan iddianamede dikkat çeken bir ayrıntı yer aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Soğuk Savaş” isimli YouTube kanalında yayımlanan bir videoda yapılan bir şaka nedeniyle ayrı bir dosyada “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla soruşturma yürütüyordu.

Programın sunucusu Boğaç Soydemir ile konuk Enes Akgündüz, 23 Eylül Salı günü gözaltına alınmış, daha sonra da tutuklanmıştı. Ancak 20 kişi hakkında hazırlanan iddianamede “Soğuk Savaş” videosuna ilişkin ifadeler de yer aldı.

CHP İSTANBUL İDDİANAMESİNDEN 'SOĞUK SAVAŞ' ÇIKTI

İddianamede, “Soruşturma konusu video içeriğinin, halkın din bakımından farklı özelliklere sahip bir kesiminin diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa, ayrımcılığı gerektirecek nefrete yönlendirici nitelikte olduğu; içeriğin medya ve sosyal mecralarda paylaşılmasının ardından kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlike meydana geldiği, şüphelilerin bu içeriğe birlikte katılım sağladıkları, yayının canlı olmadığı ve önceden düzenlenerek paylaşıldığı anlaşılmıştır” denildi.

İddianamede söz konusu ifadelerin yer alması 'kopyala yapıştır' eleştirisini beraberinde getirdi. Yargılanan isimler arasında yer alan Avukat Muhammed Mesut Yıldız, “8 Eylül’de CHP İl Binası önünde attığım bir tweet nedeniyle gözaltına alınmıştım. Bugün elime ulaşan iddianamede, benimle birlikte 20 kişiyi birden yargılıyorlar. Gerekçe olarak 22 Eylül’de tutuklanan Soğuk Savaş programındaki video içeriğine birlikte katıldığımız ve dini değerlere düşmanlık ettiğimiz yazıyor. Attığım tweet, sadece ‘CHP İl Binasına davet’ti. Bunun din düşmanlığıyla ne ilgisi var? Hayatımda Soğuk Savaş programını izlemedim, herhangi bir paylaşımım da olmadı” ifadelerini kullandı.