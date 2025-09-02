Çerçioğlu’nun ihmali Denizli’yi yaktı! Büyük skandalı belediye başkanı açıkladı

Denizli’nin Buldan ilçesinde 27 Ağustos Çarşamba günü başlayan ve 5 gündür devam eden yangına ilişkin önemli bir iddia ortaya atıldı. Yangının ilk çıktığı andan itibaren Buldan Belediyesi tarafından devam eden yangın söndürme çalışmaları gece saat 01.00 itibarıyla Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerine devredildi. Fakat yangına müdahale edilmediği ve sabah saatlerinde yangının devam ettiği iddia edildi.

“YANGIN SÖNDÜRÜLÜYOR GECE AYDIN BÜYÜKŞEHİR’E DEVREDİLİYOR”

Gazete Şehir’den Süleyman Armağan’ın haberine göre, Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “İlk yangın çıktığında yangın söndürülüyor. Gece 01’de Aydın Büyükşehir’e devrediliyor. Sonra sabah geldiklerinde yangın devam ediyor.” sözlerini sarf etti.

ÇERÇİOĞLU’NDAN BİR AÇIKLAMA GELMEDİ!

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’ndan ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

