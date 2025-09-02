Çerçioğlu’nun ihmali Denizli’yi yaktı! Büyük skandalı belediye başkanı açıkladı

Çerçioğlu’nun ihmali Denizli’yi yaktı! Büyük skandalı belediye başkanı açıkladı
Yayınlanma:
Aydın’ın Buharkent sınırları içinde başlayarak Denizli’nin Buldan ilçesine sıçrayan yangına ilişkin skandal bir iddia ortaya atıldı. Yangının gece saatlerinde Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne devredildiği ancak belediyenin yangına müdahale etmediği ve alevlerin sabah saatlerinde yeniden kuvvetlendiği ileri sürüldü.

Denizli’nin Buldan ilçesinde 27 Ağustos Çarşamba günü başlayan ve 5 gündür devam eden yangına ilişkin önemli bir iddia ortaya atıldı. Yangının ilk çıktığı andan itibaren Buldan Belediyesi tarafından devam eden yangın söndürme çalışmaları gece saat 01.00 itibarıyla Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerine devredildi. Fakat yangına müdahale edilmediği ve sabah saatlerinde yangının devam ettiği iddia edildi.

denizli-yangin.webp

“YANGIN SÖNDÜRÜLÜYOR GECE AYDIN BÜYÜKŞEHİR’E DEVREDİLİYOR”

Gazete Şehir’den Süleyman Armağan’ın haberine göre, Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “İlk yangın çıktığında yangın söndürülüyor. Gece 01’de Aydın Büyükşehir’e devrediliyor. Sonra sabah geldiklerinde yangın devam ediyor.” sözlerini sarf etti.

Yangın kabusu bitmiyor: 2 şehir alev alev yanıyor!Yangın kabusu bitmiyor: 2 şehir alev alev yanıyor!

ÇERÇİOĞLU’NDAN BİR AÇIKLAMA GELMEDİ!

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’ndan ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

CHP'li Belediye başkanının ailesinin evine molotof atan 2 şüpheli yakalandı: Bakın kim çıktılarCHP'li Belediye başkanının ailesinin evine molotof atan 2 şüpheli yakalandı: Bakın kim çıktılar

Kaynak:Gazete Şehir

Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
Türkiye
Zehir tacirlerine büyük operasyon! Ali Yerlikaya açıkladı
Zehir tacirlerine büyük operasyon! Ali Yerlikaya açıkladı
Sakarya'da ters yöne giren araç faciası: 1 ölü, 3 yaralı
Sakarya'da ters yöne giren araç faciası: 1 ölü, 3 yaralı