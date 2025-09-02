CHP'li Belediye başkanının ailesinin evine molotof atan 2 şüpheli yakalandı: Bakın kim çıktılar

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın anneanne ve dedesinin yaşadığı Muslihittin Mahallesi'ndeki dairelerine gece saatlerinde molotof kokteyli attığı belirtilen 2 şüpheli yakalandı.

Muğla'da belediye başkanının ailesinin evine yanıcı madde atan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın anneanne ve dedesinin yaşadığı Muslihittin Mahallesi'ndeki dairelerine gece saatlerinde yanıcı madde atıldığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yanıcı madde nedeniyle balkonda çıkan yangın, komşuların müdahalesiyle söndürüldü. Ekiplerin yaptığı incelemede olay yerinde kolonya şişeleri bulundu.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Kaçan şüpheliler Y.D.K (16) ve M.C.Ç'nin (15) polis ekiplerince yakalandığı bildirildi. Ayrıca şüphelilerin olay yerine gelişleri güvenlik kamerasınca kaydedildiği ifade edildi.

