Yangın kabusu bitmiyor: 2 şehir alev alev yanıyor!

Türkiye orman yangınlarıyla boğuşmaya devam ediyor. 2 farklı şehirde devam eden yangınlara müdahaleler sürerken birçok kişi tahliye edildi.

KARABÜK’TE 437 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ!

Karabük’ün Eflani ilçesinde geçtiğimiz gün başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Kastamonu sınırına ulaştı. Yangına; 3 helikopter, 49 araç, 16 su tankeri, 28 arazöz, 1 greyder ve toplam 271 personel ile müdahale edilirken Kastamonu Valiliği, alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmesi üzerine Güzelce, Kızılören, Ahatlar, İhsanlı, Akgeçit ve Şiringüney köylerinde yaşayan 437 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini duyurdu. Ayrıca 490 büyükbaş ve küçükbaşın da köylerden çıkarıldığı kaydedilirken yangın söndürme çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiği bildirildi.

ALEVLER KASTAMONU'YA SIÇRADI!

Karabük’ün Safranbolu ilçesi Harmancık köyü ile Eflani ilçesi Saraycık köyü arasında bulunan ormanda başlayan yangın Kastamonu’ya kadar ulaştı. Araç ilçesine sıçrayan alevlerle müdahalenin devam ettiği bildirildi.

Ayrıca Kastamonu’nun Araç ilçesinde Akgeçit Köyü sınırlarında başlayan 2. yangına da müdahalelerin devam ettiği bildirildi. Yangınlara, 39 araç, 3 helikopter, 5 su tankeri, 17 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 182 personelle müdahale edildiği kaydedildi.

Akgeçit köyü Karasu Mahallesi'nde yaşayan Aziz Okutucu, yangının evlerine dün çok yaklaştığını ifade ederek, "Bize 100 metre kadar yaklaştı. Çok korktuk, gece sabaha kadar uyumadık. Ha şimdi ha birazdan gelecek diye. İtfaiyenin çalışması neticesinde kurtulabildik, şükür. Şurada yangın vanamız vardı. Bir şey olursa diye oraya hortum bağladık, hazırlıklar yaptık." ifadelerini kullandı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!

Orman yangınıyla ilgili olarak Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, ormanda kesim işi yapan yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli şahısların kaldıkları çadırın tutuşması sonucu orman yangınının meydana geldiği değerlendiriliyor.

