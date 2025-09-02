Son dakika | Aydın orman yangını kontrol altına alındı!

Aydın’ın Pınardere Mahallesi’nde ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülke genelindeki yangınlara ilişkin son durumu açıkladı. Yumaklı, Aydın’daki yangının tamamen kontrol altına alındığını açıkladı.

BARTIN'DAKİ ORMAN YANGINI DA KONTROL ALTINDA!

Yumaklı, yaptığı açıklamada Aydın’da devam eden yangının kontrol altına alındığını ifade ederek “Dün akşamki açıklamalarımızda büyük oranda kontrol altına aldığımızı söylediğimiz Bartın Ulus yangını da yine gece boyu arkadaşlarımızın müdahalesi ve çalışmalarıyla tamamen kontrol altına alınmış oldu.” ifadelerini kullandı.

“Dün geceden bu sabaha kadar 3 farklı ilimizde 3 yangın tamamen kontrol altına alındı” ifadelerini kullanan Yumaklı, “Şu anda devam eden 2 yangın var. Bunlardan birisi, önceki gün Karabük Eflan ile başlayıp yine sınırı olan Araç ilçesine sirayet eden bir yangın. İkincisi de yine öğleden sonra Kastamonu’nun Araç ilçesinde Akgeçit Köyü sınırlarında başlayan 2. yangın. İkisi birbirlerine yaklaşık 5 kilometre mesafede. Halihazırda 2 farklı yangın olarak devam ediyor. “ açıklamasında bulundu.

