Son dakika | Aydın orman yangını kontrol altına alındı!

Son dakika | Aydın orman yangını kontrol altına alındı!
Yayınlanma:
Aydın'ın Efeler ilçesinde ise zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangın, 5. gününde kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın'da çıkan yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Aydın’ın Pınardere Mahallesi’nde ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülke genelindeki yangınlara ilişkin son durumu açıkladı. Yumaklı, Aydın’daki yangının tamamen kontrol altına alındığını açıkladı.

yumakli.webp

BARTIN'DAKİ ORMAN YANGINI DA KONTROL ALTINDA!

Yumaklı, yaptığı açıklamada Aydın’da devam eden yangının kontrol altına alındığını ifade ederek “Dün akşamki açıklamalarımızda büyük oranda kontrol altına aldığımızı söylediğimiz Bartın Ulus yangını da yine gece boyu arkadaşlarımızın müdahalesi ve çalışmalarıyla tamamen kontrol altına alınmış oldu.” ifadelerini kullandı.

“Dün geceden bu sabaha kadar 3 farklı ilimizde 3 yangın tamamen kontrol altına alındı” ifadelerini kullanan Yumaklı, “Şu anda devam eden 2 yangın var. Bunlardan birisi, önceki gün Karabük Eflan ile başlayıp yine sınırı olan Araç ilçesine sirayet eden bir yangın. İkincisi de yine öğleden sonra Kastamonu’nun Araç ilçesinde Akgeçit Köyü sınırlarında başlayan 2. yangın. İkisi birbirlerine yaklaşık 5 kilometre mesafede. Halihazırda 2 farklı yangın olarak devam ediyor. “ açıklamasında bulundu.

Yangın kabusu bitmiyor: 2 şehir alev alev yanıyor!Yangın kabusu bitmiyor: 2 şehir alev alev yanıyor!

Öğretmen ve imamlara yeni görev: Yangını söndüreceklerÖğretmen ve imamlara yeni görev: Yangını söndürecekler

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
Türkiye
Zehir tacirlerine büyük operasyon! Ali Yerlikaya açıkladı
Zehir tacirlerine büyük operasyon! Ali Yerlikaya açıkladı
Sakarya'da ters yöne giren araç faciası: 1 ölü, 3 yaralı
Sakarya'da ters yöne giren araç faciası: 1 ölü, 3 yaralı
Çerçioğlu’nun ihmali Denizli’yi yaktı! Büyük skandalı belediye başkanı açıkladı
Çerçioğlu’nun ihmali Denizli’yi yaktı! Büyük skandalı belediye başkanı açıkladı