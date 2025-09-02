Öğretmen ve imamlara yeni görev: Yangını söndürecekler

Yaz aylarında Türkiye’nin birçok noktasında çıkan yangınlar kamuoyunun yüreğini yaktı. Yangınla mücadele yöntemleri tartışılırken temmuz ayında Manisa’da öğretmenlere ve imamlara ‘Yangınla mücadele’ kapsamında görevlendirmeler yapılmıştı. Söz konusu görevlendirmelere ilişkin yeni detaylar ortaya çıkarken Manisa Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, okullara ‘Orman Yangınları Acil Müdahale Ekipleri Eylül Ayı Personel ve Araç Görevlendirilmesi’ isimli bir yazı gönderildi.

Söz konusu yazıda, “Orman Yangınlarının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, 7/24 esasına göre görev yapmak üzere acil müdahale ekipleri oluşturulmuş olup, envanter listesi kaymakamlığımızın ilgi yazı ekinde ve ekiplerde görevli personel listesi yazımız ekinde gönderilmiştir. Görevlendiren personele tebliğ edilmesi ve görevlendirme çizelgesinin günlük doldurulmasının sağlanması hususunda; gereğini rica ederim” ifadelerine yer verildi. Bu kapsamda öğretmenler, yangınla mücadele kapsamında vardiya sistemi ile görevlendirilirken öğretmenler kendilerine verilen görev bölgelerinde yangın nöbeti tutuyor.

“DEVLET AKLI DEĞİL KEYFİLİK”

Cumhuriyet’ten Taylan Gülkanat’ın haberine göre, öğretmenlerin ve imamların yangınla mücadelede görevlendirilmelerine eğitim emekçileri sert tepki gösterdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, öğretmenlerin yangın bekçisi olmadığını vurgulayarak “Öğretmenle imamı yangın nöbetçisi yapmak, devlet aklına değil, keyfiliğe işaret etmektedir” ifadelerini kullandı.

Keyfiliğin, kamu güvenliğini tehlikeye atacağına dikkat çeken Özbay, “Devletin görevi öğretmene ‘Yangın var mı? Bak’ demek değil; yangın uzmanını işe almak, afet planlamasını bilimin ışığında yapmaktır. Öğretmeni, imamı, bekçiyi asli görevinden koparıp yangın nöbetine göndermek bir tedbir değil, kamu güvenliğine karşı işlenmiş bir ciddiyetsizliktir” sözlerini sarf etti. Özbay, bu sebeple eğitim ve ibadet hizmetinin aksadığını, kamu çalışanlarının mağduriyet yaşadığını ve halkın can güvenliğinin risk altında olduğunu ifade etti.

“DEVLET HAKKI VERİLMİŞ UZMANLARLA AYAKTA KALIR”

Öğretmenlerden birinin ‘Acil müdahale ekibine şoför’ olarak görevlendirildiğini belirten Özbay, “Bir eğitimciyi, asli görevinden koparıp yangın ekibine şoför yapmak; mesleğin itibarını hiçe saymak, kamu çalışanını angarya iş gücüne indirgemek, liyakat yerine keyfiliği kural haline getirmek demektir” açıklamasında bulundu. Özbay, yangınların talimatla değil; bilimle, liyakatle ve uzman ekiplerle söndürülebileceğini ileterek “Devlet, göstermelik tedbirlerle değil; eğitimli, donanımlı, hakkı teslim edilmiş uzmanlarla ayakta kalır. Öğretmen, itfaiyeci ve şoför değildir, imam ormancı değildir. Bekçi AFAD değildir. Valilik oluruyla onaylanan bu keyfilik, devletin ciddiyetini değil, çöküşünü gösterir” ifadelerini kullandı.

“ÖĞRETMEN ARKADAŞLARIMIZIN CAN GÜVENLİĞİ YOKTUR”

Hürriyetçi Eğitim-Sen Manisa İl Başkanı Taner Çetin de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kendisinin de yangınla mücadele için görevlendirildiğini ifade ederek eğitim alınmadan, yol masrafları karşılanmadan, araç temini sağlanmadan ve gece yarısı ormanlık alanda can güvenliği olmadan görevlendirilme yapıldığını belirtti.

Ormanları korumak için üstlerine düşen görevleri yapmaya hazır olduklarını fakat her işin usulü ve esasları olduğunu vurgulayan Çetin, “Öğretmen arkadaşlarımızın can güvenliği yoktur. İşleyiş yönetmeliğe uygun değildir. Gönüllülük esasına riayet edilmemiştir. Eylül ayının gelmesiyle eğitim dönemi başlamıştır. Okullarımızın yeni döneme hazır olması için idareci arkadaşlarımız var gücüyle çalışmakta kimi zaman nöbetten çıkıp okuluna gelmektedir.” ifadelerini kullandı.

Çetin, ifadelerinin devamında “Bu üstün gayretlerine rağmen bizim yeşertmemiz gereken fidanlarımız çocuklarımızdır. İlk ve en önemli işimiz öğrencilerimizdir. Orman yangınlarıyla mücadele için görevlendirmelerin kasım ayına kadar süreceği yönünde ifadeler var. Eğitim öğretimin aksamaması için öğretmen arkadaşlarımızın asli vazifelerine odaklanması şarttır” sözlerini sarf etti.

