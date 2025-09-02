Yangına hortumla müdahale ederken çalılara takıldı! Yardımına itfaiye koştu

Bursa’nın İznik ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda yaklaşık 4 saatte kontrol altına alındı. Alevlere hortumla müdahale etmeye çalışan bir yurttaş çalılara takılınca zor anlar yaşadı. Vatandaş, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı.

Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Boyalıca Mahallesi’nde saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Sazlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi, jandarma ve 2 arazöz sevk edildi.

sazliktaki-yangina-mudahale-sirasinda-ca-893207-265288-001.jpg

YANGINA MÜDAHALE EDERKEN ÇALILARA TAKILDI!

Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyürken sazlığa girerek yangına hortum ile müdahale etmeye çalışan bir yurttaş çalılara takıldı. Burada zor durumda kalan kişi, itfaiye ekiplerinin yardımı ile bulunduğu yerden kurtarıldı.

sazliktaki-yangina-mudahale-sirasinda-ca-893209-265288.jpg

ALEVLER KONTROL ALTINDA!

Yangın, ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışmaları sonucunda kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi .Yangının neden çıktığına ilişkin incelemeler ise devam ediyor.

Kaynak:DHA

