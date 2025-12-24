Mustafa Sandal'dan rekor kıran Hakan Fidan yorumu

Şam'da, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Geçici Hükümeti'nin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile ortak basın açıklaması düzenledi.

Hakan Fidan konuşurken, toplantı bir anons ile yarıda kesildi. Fidan kendisine yöneltilen soruları yanıtlarken, salonda "Basın toplantısının sona erdiğini belirtmek isterim. Sayın bakanlara çok teşekkür ederim" anonsu yapıldı.

Fidan konuşurken toplantıyı bitirmişlerdi: Dışişleri’nden Şam rezaleti açıklaması

Anonsun ardından Fidan, kulaklığını çıkarırken o anlar sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal da o anları sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"O an orada olup, 'Toplantı bitmiştir' diyerek Sn. Hakan Fidan'ın sözünü kesen hadsize 'Otur oturduğun yerde Türkiye Cumhuriyeti söz bitti demeden toplantı bitmez' demeyi çok isterdim!"

Sandal'ın paylaştığı video rekor bir görüntüleme elde ederek 640 bini aştı.

KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILDI

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Suriye tarafının, 22 Aralık'taki ortak basın toplantısında yaşanan ‘teknik bir aksaklık’ nedeniyle Türk heyetinden özür dilendiğini açıklamıştı: