Mustafa Sandal'dan rekor kıran Hakan Fidan yorumu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Şam’daki ortak basın toplantısında sözünün anonsla kesilmesi gündem olurken, ünlü şarkıcı Mustafa Sandal yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Şam'da, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Geçici Hükümeti'nin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile ortak basın açıklaması düzenledi.

Hakan Fidan konuşurken, toplantı bir anons ile yarıda kesildi. Fidan kendisine yöneltilen soruları yanıtlarken, salonda "Basın toplantısının sona erdiğini belirtmek isterim. Sayın bakanlara çok teşekkür ederim" anonsu yapıldı.

Anonsun ardından Fidan, kulaklığını çıkarırken o anlar sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal da o anları sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"O an orada olup, 'Toplantı bitmiştir' diyerek Sn. Hakan Fidan'ın sözünü kesen hadsize 'Otur oturduğun yerde Türkiye Cumhuriyeti söz bitti demeden toplantı bitmez' demeyi çok isterdim!"

Sandal'ın paylaştığı video rekor bir görüntüleme elde ederek 640 bini aştı.

KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILDI

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Suriye tarafının, 22 Aralık'taki ortak basın toplantısında yaşanan ‘teknik bir aksaklık’ nedeniyle Türk heyetinden özür dilendiğini açıklamıştı:

"(22 Aralık) Şam’da, Sayın Bakanımız ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani’nin ortak basın toplantısının sonuna doğru teknik bir aksaklık yaşanmış; Gazze’deki gelişmelere dair yöneltilen soruya yanıt veren Sayın Bakanımızın konuşması sırasında çevirmenin sesi toplantı salonundaki kulaklıklara ulaşmamıştır. Bu sorun üzerine oturumu yöneten Suriyeli yetkili, Sayın Bakanımızın sözlerinin tamamlandığını düşünerek toplantıyı erken sonlandırmıştır. Yaşanan bu durumdan ötürü Suriye tarafı heyetimizden özür dilemiştir."

