Akbelen'de zeytinler tehdit altında! Dikenli tellerle çevirdiler!

Yayınlanma:
Akbelen'de zeytinliklerin sökülmesine yönelik hazırlıklar sürüyor. Söz konusu maden alanının dikenli tellerle çevrildiği belirtildi. Yurttaşlar ortak mücadele çağrısı yaparak şirketin faaliyetlerine tepki gösterdi.

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Akbelen bölgesinde zeytinliklerin sökülmesine yönelik hazırlıklar sürüyor. Söz konusu maden alanının dikenli tellerle çevrildiği görüldü.

Bölgedeki yurttaşlar ve çevre savunucuları, şirketin zeytin ağaçlarını yerinden sökmek için yaptığı çalışmalara tepki göstererek, bu girişimin Anayasa’ya ve hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

Akbelen'de talan mı var, ağaçlar mı taşınıyor? İşte maden şirketlerinin önceki yıllarda taşıdığı ormanların durumu!Akbelen'de talan mı var, ağaçlar mı taşınıyor? İşte maden şirketlerinin önceki yıllarda taşıdığı ormanların durumu!


Zeytinliklerin korunması gerektiğini hatırlatan yurttaşlar, zeytinin yalnızca bir tarım ürünü değil; bu toprakların hafızası, geçim kaynağı ve kültürel mirası olduğunu ifade etti. Tepkilerde, “Bu bir yatırım faaliyeti değil, açık bir talandır” denildi.akbelen.jpeg

ORTAK MÜCADELE VURGUSU

Akbelen’deki söküm hazırlıklarına karşı İkizköylüler yaptıkları açıklamada, sessiz kalmanın bu topraklara ihanet anlamına geldiği belirtilerek şu çağrıyı yaptı. “Birlikte durursak bu talanı durdurabiliriz” dedi. Bölgedeki gelişmeler yakından izlenirken, çevre örgütleri ve yurttaşlar zeytinliklerin korunması için mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

