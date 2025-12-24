Fidan konuşurken toplantıyı bitirmişlerdi: Dışişleri’nden Şam rezaleti açıklaması

Fidan konuşurken toplantıyı bitirmişlerdi: Dışişleri’nden Şam rezaleti açıklaması
Yayınlanma:
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Suriye tarafının, 22 Aralık'taki ortak basın toplantısında yaşanan ‘teknik bir aksaklık’ nedeniyle Türk heyetinden özür dilediğini açıkladı. Toplantıda Bakan Fidan konuşurken toplantı bitti anonsu yapılarak ifadeleri yarıda kesilmişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Şam’daki geçici HTŞ yönetiminin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin 22 Aralık'ta gerçekleştirdiği ortak basın toplantısının sonunda teknik bir sorun yaşandığını duyurdu. Keçeli, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Suriye tarafının bu durumdan dolayı Türk heyetinden özür dilediğini bildirdi.

‘KULAKLIKTA ARIZA YAŞANDI’

Sözcü Keçeli, yaşanan aksaklığı şu ifadelerle anlattı:

"(22 Aralık'ta) Şam’da, Sayın Bakanımız ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani’nin ortak basın toplantısının sonuna doğru teknik bir aksaklık yaşanmış; Gazze’deki gelişmelere dair yöneltilen soruya yanıt veren Sayın Bakanımızın konuşması sırasında çevirmenin sesi toplantı salonundaki kulaklıklara ulaşmamıştır. Bu sorun üzerine oturumu yöneten Suriyeli yetkili, Sayın Bakanımızın sözlerinin tamamlandığını düşünerek toplantıyı erken sonlandırmıştır. Yaşanan bu durumdan ötürü Suriye tarafı heyetimizden özür dilemiştir."

ŞAM YÖNETİMİ TARAFI ÖZÜR DİLEDİ

Keçeli, Suriyeli yetkililerin bu teknik hatadan dolayı Türk heyetinden özür dilediğini de sözlerine ekledi.

NE OLMUŞTU

Fidan kendisine yöneltilen soruları yanıtlarken, salonda "Basın toplantısının sona erdiğini belirtmek isterim. Sayın bakanlara çok teşekkür ederim" anonsu yapıldı.

Konuşması bölünerek yapılan anonsa karşı şaşkına dönen Bakan Fidan, duygularını saklamaya çalışarak "toplantı bitti" anonsunun çevirinin aktarıldığı kulaklığı taktı.

Basın toplantısının bittiğine dair anonsla birlikte sözü yarıda kesilen Fidan, duruma karşı herhangi bir yorum yapmadı ve Şeybani ile tokalaşarak toplantı sonu fotoğrafı verdi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

