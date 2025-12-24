Libya heyeti Ankara'ya geldi!

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali el-Haddad ve beraberindeki heyetin hayatını kaybettiği uçak kazasının ardından, incelemelere katılmak ve süreci yerinde takip etmek amacıyla Libya’dan 20 kişilik resmi heyet Ankara’ya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüşmelerini tamamlayan Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad, dün akşam saat 20.17'de Esenboğa Havalimanı’ndan havalandı. Kalkıştan 16 dakika sonra elektrik arızası bildirerek acil iniş talep eden Falcon 50 tipi uçak, saat 20.36’da radardan kayboldu.

KURTULAN OLMADI

Arama çalışmaları sonucunda uçağın Haymana’nın Kesikkavak köyü yakınlarına düştüğü saptandı. Kazada Orgeneral Al-Haddad’ın yanı sıra Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Gharib, Tuğgeneral Al-Qatiwi, danışman Diab, fotoğrafçı Mahjoub ve 3 mürettebat yaşamını yitirdi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.

LİBYA HEYETİ ENKAZ BÖLGESİNDE

Orgeneral el-Haddad ile birlikte toplam 8 kişinin yaşamını yitirdiği facianın ardından, Libya makamları tarafından görevlendirilen uzman ekip başkente ulaştı.

Kaza bölgesinde bulunan naaşların adli incelemesi sürüyor. Türkiye ve Libya yetkilileri, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için birlikte çalışacak.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

