Libya Komutanı ile son görüşen kişiydi! Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu'ndan açıklama
Libya Genelkurmay Başkanı, Türk mevkidaşı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun davetlisi olarak geldiği Ankara’da resmi törenle karşılanmış ve görüşmeler gerçekleştirmişti. Ziyaretin ardından saat 20.17’de Esenboğa Havalimanı’ndan kalkan Falcon 50 tipi uçak, kısa süre sonra teknik bir arıza bildirdi. Hava kontrol merkezine elektrik arızası nedeniyle "acil durum" anonsu yapan mürettebat, geri dönüş izni aldı. Ancak saat 20.36’da uçakla olan tüm irtibat kesildi ve radar görüntüsü kayboldu. Uçağın Haymana ilçesine bağlı Kesikkavak köyünün 2 kilometre güneyinde düştüğü ve uçakta bulunan herkesin hayatını kaybettiği belirtildi.
BAYRAKTAROĞLU'NDAN TAZİYE MESAJI
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, yayımladığı Türkçe ve Arapça mesajında, kazada yaşamını yitiren Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Haddad, Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Futuri Gribel, Askerî Fabrikalar Müdürü Tuğgeneral Mahmut Cuma El Giteviy, Genelkurmay Başkanı Danışmanı Muhammed Assavi ve fotoğrafçı Muhammed Omar Ahmed Mahjoub'un ölüm haberini derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu Libya askeri heyetini taşıyan uçağın enkazının bulunduğu bölgede
"DÜN BİR ARADAYDIK"
Bir gün önce resmi görüşmelerde bir araya geldiği mevkidaşı ve heyetinin vefatından duyduğu üzüntüyü dile getiren Bayraktaroğlu bu ifadeleri kullandı:
"Resmî bir ziyaret kapsamında ülkemize gelen Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Haddad, Libya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Futuri Gribel, Libya Askerî Fabrikalar Müdürü Tuğgeneral Mahmut Cuma El Giteviy, Libya Genelkurmay Başkanı Danışmanı Muhammed Assavi ve Fotoğrafçı Muhammed Omar Ahmed Mahjoub'u taşıyan uçağın Libya'ya geri dönüşünde elim bir kaza sonucu düştüğünü üzüntüyle öğrendik. Dün bir araya geldiğimiz değerli Libyalı kardeşlerimizin şehit haberi bizleri derinden üzmüştür. Hayatını kaybeden Libya askerî heyetine Allah'tan rahmet, kederli aileleri ile dost ve kardeş Libya halkına başsağlığı dileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri, dost ve kardeş Libya halkının bu acı gününde yanındadır."