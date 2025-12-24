Libya Genelkurmay Başkanı, Türk mevkidaşı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun davetlisi olarak geldiği Ankara’da resmi törenle karşılanmış ve görüşmeler gerçekleştirmişti. Ziyaretin ardından saat 20.17’de Esenboğa Havalimanı’ndan kalkan Falcon 50 tipi uçak, kısa süre sonra teknik bir arıza bildirdi. Hava kontrol merkezine elektrik arızası nedeniyle "acil durum" anonsu yapan mürettebat, geri dönüş izni aldı. Ancak saat 20.36’da uçakla olan tüm irtibat kesildi ve radar görüntüsü kayboldu. Uçağın Haymana ilçesine bağlı Kesikkavak köyünün 2 kilometre güneyinde düştüğü ve uçakta bulunan herkesin hayatını kaybettiği belirtildi.

BAYRAKTAROĞLU'NDAN TAZİYE MESAJI

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, yayımladığı Türkçe ve Arapça mesajında, kazada yaşamını yitiren Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Haddad, Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Futuri Gribel, Askerî Fabrikalar Müdürü Tuğgeneral Mahmut Cuma El Giteviy, Genelkurmay Başkanı Danışmanı Muhammed Assavi ve fotoğrafçı Muhammed Omar Ahmed Mahjoub'un ölüm haberini derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu Libya askeri heyetini taşıyan uçağın enkazının bulunduğu bölgede

"DÜN BİR ARADAYDIK"

Bir gün önce resmi görüşmelerde bir araya geldiği mevkidaşı ve heyetinin vefatından duyduğu üzüntüyü dile getiren Bayraktaroğlu bu ifadeleri kullandı: