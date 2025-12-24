Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu Libya askeri heyetini taşıyan uçağın enkazının bulunduğu bölgede

Yayınlanma:
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve beraberindeki Kuvvet Komutanları, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral El-Haddad ve heyetini taşıyan uçağın Ankara’nın Haymana ilçesinde düştüğü enkaz alanına giderek incelemelerde bulundu.

Ankara’da resmi temaslarını tamamladıktan sonra ülkelerine dönmek üzere havalanan Libya heyetini taşıyan uçağın düşmesinin ardından, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve beraberindeki kuvvet komutanları, uçağın enkazının bulunduğu Haymana ilçesi yakınlarındaki alana giderek incelemelerde bulundu.

KOMUTA KADEMESİ TAM KADRO ENKAZ BÖLGESİNDE

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’na, incelemeler sırasında Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu eşlik etti. Komutanlar, Falcon 50 tipi jetin düştüğü sarp ve çamurlu arazide yürütülen çalışmaları yerinde takip etti.

Düşen uçakta ölen Libya Genelkurmay Başkanı'nın son fotoğrafı ortaya çıktıDüşen uçakta ölen Libya Genelkurmay Başkanı'nın son fotoğrafı ortaya çıktı

TEKNİK ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDILAR

Dün akşam saatlerinde düşen uçakla ilgili enkaz kaldırma ve delil toplama faaliyetleri sürerken, Bayraktaroğlu ve kuvvet komutanları bölgedeki askeri ve sivil yetkililerden son durum hakkında teknik bilgi aldı. Kazanın meydana geliş şekli ve enkazın yayılım alanı üzerinde duran heyet, hayatını kaybeden mevkidaşları ve beraberindeki heyet için yürütülen süreçleri koordine etti.

Bölgedeki incelemelerin ardından komuta kademesinin kaza kırım raporu ve soruşturma süreciyle ilgili ilgili birimlerle temaslarını sürdürdüğü bildirildi.

libya-1-001.jpg

EN SON BAYRAKTAROĞLU İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali El-Haddad, Türk mevkidaşı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun davetlisi olarak geldiği Ankara’da resmi törenle karşılanmıştı. Ziyaretin ardından saat 20.17’de Esenboğa Havalimanı’ndan kalkan Falcon 50 tipi uçak, kısa süre sonra teknik bir arıza bildirdi. Hava kontrol merkezine elektrik arızası nedeniyle "acil durum" anonsu yapan mürettebat, geri dönüş izni aldı. Ancak saat 20.36’da uçakla olan tüm irtibat kesildi ve radar görüntüsü kayboldu.

Uçağın Haymana ilçesine bağlı Kesikkavak köyünün 2 kilometre güneyinde düştüğü tespit edildi.

libya-001.jpg

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

