Düşen uçakta ölen Libya Genelkurmay Başkanı'nın son fotoğrafı ortaya çıktı

Libya Genelkurmay Başkanı, Türk mevkidaşı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun davetlisi olarak geldiği Ankara’da resmi törenle karşılanmış ve stratejik görüşmeler gerçekleştirmişti. Ziyaretin ardından saat 20.17’de Esenboğa Havalimanı’ndan kalkan Falcon 50 tipi uçak, kısa süre sonra teknik bir arıza bildirdi. Hava kontrol merkezine elektrik arızası nedeniyle "acil durum" anonsu yapan mürettebat, geri dönüş izni aldı. Ancak saat 20.36’da uçakla olan tüm irtibat kesildi ve radar görüntüsü kayboldu.

Sır dolu 19 dakikada neler yaşandı? Libya Komutanı'nın düşen uçağı balçıklı arazide bulundu

ENKAZ ALANINA GÜÇLÜKLE ULAŞILDI

Uçağın Haymana ilçesine bağlı Kesikkavak köyünün 2 kilometre güneyinde düştüğü tespit edildi. Bölgedeki yoğun yağış, sis ve arazinin balçıkla kaplı olması nedeniyle arama kurtarma çalışmaları büyük bir güçlükle yürütüldü. Gece boyu süren çalışmaların ardından sabahın ilk ışıklarıyla enkaz alanına ulaşan jandarma ve AFAD ekipleri, uçaktaki 8 kişinin de cansız bedenine ulaştı. Bölgenin çamurlu yapısı nedeniyle tahliye işlemlerinde paletli ambulanslar kullanıldı.

KÖYLÜLERİN TANIKLIĞI VE KARAKUTU İNCELEMESİ

Kazanın gürültüsüyle sarsılan Kesikkavak köylüleri, olayın şiddetini "evlerin sarsıldığı büyük bir patlama" olarak tarif etti. Enkaza ilk ulaşanlardan biri olan mahalle sakini Ömer Lütfü Ünal, uçağın parçalandığını ve geniş bir alana yayıldığını belirtti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kazadan kısa süre sonra yaptığı açıklamada, saat 02.45’te ses kayıt cihazına, 03.20’de ise karakutuya ulaşıldığını bildirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bir başsavcıvekili ve 4 savcı görevlendirerek geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Son Dakika | Libya Komutanı'nın düşen uçağının kara kutusu bulundu

LİBYA'DA YAS, TÜRKİYE'DE TAZİYE

Acı haberin ardından Libya Ulusal Birlik Hükümeti ülke genelinde 3 günlük ulusal yas ilan etti. Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ve Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih taziye mesajları yayımlarken, Türk makamları da müttefik ülke Libya'ya başsağlığı dileklerini iletti.

SON FOTOĞRAF ORTAYA ÇIKTI

Kazadan saatler önce çekilen ve Orgeneral El-Haddad’ın son görüntüsü olan fotoğraf karesi de kamuoyuna yansıdı. Fotoğrafta, hayatını kaybeden El-Haddad’ın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile resmi ziyaret sırasında yan yana olduğu görülüyor.