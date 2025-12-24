Sır dolu 19 dakikada neler yaşandı? Libya Komutanı'nın düşen uçağı balçıklı arazide bulundu

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Haddad, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nu Ankara'da dün ziyaret etti.

Al-Haddad, Bayraktaroğlu'nun davetlisi olarak Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı.

Haddad’ı ziyaretinin ardından ülkesine dönmek için özel jetine geçti. Haddad'ı taşıyan özel jet Ankara’nın Haymana ilçesinde düştü.

Haddad dahil uçaktaki tüm yolcular öldü. Türkiye ve Libya’dan peş peşe açıklamalar geldi.

Olayın ardından Esenboğa Havalimanı’ndaki hava trafiği normale döndü.

NELER OLDU?

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed El-Haddad ile beraberindeki dört kişi ve üç mürettebatı taşıyan özel jet, 23 Aralık 2025’te saat 20.17’de Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan havalandı. Ancak kalkıştan kısa süre sonra uçakta elektrik arızası yaşandı. Hava kontrol merkezine"acil durum" bildirimi yapıldı ve acil iniş talep edildi.

Uçak yeniden Esenboğa’ya yönlendirildi. Ancak 20.36’da radar bağlantısı kesildi ve uçakla irtibat kurulamamaya başlandı.

Falcon 50 tipi jetin düştüğü nokta, Ankara’nın Haymana ilçesine bağlı Kesikkavak köyünün yaklaşık 2 kilometre güneyi olarak belirlendi.

Gece boyunca devam eden yoğun yağış ve sis nedeniyle arama kurtarma çalışmaları güçlükle sürdürüldü.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri enkaza ulaştı.

Bölgenin balçık dolu olduğu öğrenildi. Balçık dolu alan nedeniyle bölgeye paletli ambulanslar sevk edildi.

Enkazda bulunan cesetler arasında Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral El-Haddad’ın da yer aldığı tespit edildi. Uçakta toplam 5 yolcu ve 3 mürettebat bulunuyordu. Kazada kurtulan olmadı.

LİBYA'DA YAS İLAN EDİLDİ

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ve Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, kazada yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı. Libya Ulusal Birlik Hükûmeti, ülke genelinde 3 günlük ulusal yas ilan etti.

Türkiye’de ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kaza hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmayı yürütmek üzere bir başsavcıvekili ve 4 savcı görevlendirildi.

BAKANLARDAN AÇIKLAMALAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uçağın düştüğü bölgeye jandarma ekiplerinin ulaştığını duyurdu. Kazada irtibatın Esenboğa’dan kalkıştan yaklaşık 35 dakika sonra tamamen kesildiğini belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

KÖYLÜLER ÇAMURUN İÇİNDE BULDU

Kazanın meydana geldiği köyde yaşayan Ömer Lütfü Ünal, olay anında büyük bir patlama sesi duyduklarını ve evlerin sarsıldığını söyledi. İlk anda bir deprem olduğunu düşündüklerini belirten Ünal, köylülerle birlikte 5-6 kilometre yürüyerek çamurlu arazide enkaza ulaştıklarını anlattı. Enkaz alanında yalnızca küçük parçalar bulunduğunu, bir cüzdanın ise yetkililere teslim edildiğini belirtti.

AFAD bölgeye mobil koordinasyon merkezi kurdu. Jandarma alanı güvenlik çemberine aldı ve sivillerin geçişine izin verilmiyor. Arama ve kurtarma çalışmaları, resmi makamların gözetiminde sürdürülüyor.