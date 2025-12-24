Son Dakika | Libya Komutanı'nın düşen uçağının kara kutusu bulundu
Libya Genelkurmay Başkanı Ali Ahmed El-Haddad'ın bulunduğu özel jet dün düştü. Haddad ve uçaktaki herkes öldü. Haymana'da düşen uçak balçık içinde bulundu. Ekipler sevk edildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düşen Libya heyetini taşıyan uçağa ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, "Saat 02:45'te uçağa ait ses kayıt cihazı, saat 03:20'de ise karakutu bulunmuştur. Bunların inceleme ve değerlendirme süreçleri ilgili kurumlarca başlanmıştır" dedi.
Bakan Yerlikaya şunları söyledi:
"112 Acil Çağrı Merkezimize gelen ihbar sonucu; Jandarma, AFAD, Emniyet, Sağlık ve UMKE ekipleri derhal bölgeye sevk edilmiş; arama kurtarma faaliyetleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı koordinasyonunda başlatılmıştır.
Olay mahalline saat 22:00 sıralarında ulaşan Jandarma ekiplerince yapılan ilk incelemelerde uçağın parçalarına ulaşılmıştır.
Yürütülen arama çalışmaları neticesinde hava aracının enkazı, Haymana ilçesi Kesikkavak Mahallesi'nin yaklaşık 2 kilometre güneyinde tespit edilmiştir.
Enkazın bulunmasından sonra olay yeri yönetimi ve kurumlar arası koordinasyonun etkin şekilde yürütülmesi amacıyla AFAD tarafından Mobil Koordinasyon Merkezi bölgede konuşlandırılmış, saha sevk ve idaresi bu merkez üzerinden yürütülmeye başlanmıştır.
Bu aşamadan itibaren çalışmalar; adli ve kriminal süreçler Jandarma Genel Komutanlığı koordinasyonunda devam etmektedir.
"408 PERSONEL SAHADA"
Sahada; AFAD, Jandarma, Emniyet, Sağlık, UMKE, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı, İtfaiye ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi birimlerinden oluşan toplam 408 personel, 103 kara aracı ve 7 hava aracı görev yapmaktadır.
İHA'lar ile bölgeden anlık görüntü aktarımı sağlanmaktadır.
AFAD tarafından konuşlandırılan termal ve aydınlatma dronları, 8x8 ve 4x4 arama kurtarma araçları ile K9 unsurları dahil olmak üzere tüm hava ve kara unsurları Mobil Koordinasyon Merkezi eşgüdüm içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir.
"KARAKUTU VE SES KAYIT ÇİHAZI İNCELENİYOR"
Enkaz alanı yaklaşık 3 kilometrekarelik bir alandan oluşuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı ekiplerince olay yerinde yürütülen çalışmalar neticesinde, enkaz alanında saat 02:45'te uçağa ait ses kayıt cihazı, saat 03:20'de ise karakutu bulunmuştur. Bunların inceleme ve değerlendirme süreçleri ilgili kurumlarca başlanmıştır.
Ayrıca Libya Savunma Bakanlığı tarafından görevlendirilen, 5'i hayatını kaybedenlerin yakını olmak üzere 14 kişilik heyet ile Libya İçişleri Bakanlığı'ndan görevlendirilen 8 kişi, yani toplam 22 kişilik Libya ekibi Ankara'ya intikal etmiştir.
Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet; ailelerine, Libya halkına, Libya hükümetine, Libya Genelkurmay Başkanlığı'na, dost ve kardeş ülke Libya'ya başsağlığı diliyorum. Kazada hayatını kaybeden mürettebatın ailelerine başsağlığı diliyorum.
NELER OLMUŞTU?
Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed El-Haddad, 23 Aralık 2025’te Ankara’da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nu ziyaret etti ve Genelkurmay Başkanlığı’nda resmî törenle karşılandı.
Ziyaretin ardından ülkesine dönmek üzere Esenboğa Havalimanı’ndan özel jetiyle havalandı. Falcon 50 tipi iş jeti saat 20.17’de kalktı; kısa süre sonra elektrik arızası bildirildi, hava trafik kontrolüne “acil durum” iletildi ve acil iniş talep edildi.
Uçak Esenboğa’ya yönlendirildi ancak saat 20.36’da radar teması kesildi, irtibat sağlanamadı. Uçağın, Haymana ilçesi Kesikkavak köyünün yaklaşık 2 kilometre güneyindeki boş araziye düştüğü belirlendi. Yoğun yağış ve sis nedeniyle gece boyunca çalışmalar güçlükle sürdü; sabah ilk ışıklarla jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri enkaza ulaştı.
Bölgenin balçıkla kaplı olması nedeniyle paletli ambulans sevk edildi. Enkazda Haddad’ın da aralarında bulunduğu 5 yolcu ile 3 mürettebatın tamamının yaşamını yitirdiği tespit edildi, kurtulan olmadı. Libya’da 3 günlük ulusal yas ilan edilirken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı ve savcılar görevlendirildi.
Köylüler patlama sesi duyduklarını, çamur içinde yürüyerek enkaza ulaştıklarını anlattı. Jandarma bölgeyi güvenlik çemberine aldı; AFAD mobil koordinasyon merkezi kurdu.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)