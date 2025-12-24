Son Dakika | Libya Komutanı'nın düşen uçağının kara kutusu bulundu

Libya Genelkurmay Başkanı Ali Ahmed El-Haddad'ın bulunduğu özel jet dün düştü. Haddad ve uçaktaki herkes öldü. Haymana'da düşen uçak balçık içinde bulundu. Ekipler sevk edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düşen Libya heyetini taşıyan uçağa ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, "Saat 02:45'te uçağa ait ses kayıt cihazı, saat 03:20'de ise karakutu bulunmuştur. Bunların inceleme ve değerlendirme süreçleri ilgili kurumlarca başlanmıştır" dedi.

Bakan Yerlikaya şunları söyledi:

Bu aşamadan itibaren çalışmalar; adli ve kriminal süreçler Jandarma Genel Komutanlığı koordinasyonunda devam etmektedir.

Enkazın bulunmasından sonra olay yeri yönetimi ve kurumlar arası koordinasyonun etkin şekilde yürütülmesi amacıyla AFAD tarafından Mobil Koordinasyon Merkezi bölgede konuşlandırılmış, saha sevk ve idaresi bu merkez üzerinden yürütülmeye başlanmıştır.

"112 Acil Çağrı Merkezimize gelen ihbar sonucu; Jandarma, AFAD, Emniyet, Sağlık ve UMKE ekipleri derhal bölgeye sevk edilmiş; arama kurtarma faaliyetleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı koordinasyonunda başlatılmıştır.

AFAD tarafından konuşlandırılan termal ve aydınlatma dronları, 8x8 ve 4x4 arama kurtarma araçları ile K9 unsurları dahil olmak üzere tüm hava ve kara unsurları Mobil Koordinasyon Merkezi eşgüdüm içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Sahada; AFAD, Jandarma, Emniyet, Sağlık, UMKE, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı, İtfaiye ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi birimlerinden oluşan toplam 408 personel, 103 kara aracı ve 7 hava aracı görev yapmaktadır.

Enkaz alanı yaklaşık 3 kilometrekarelik bir alandan oluşuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı ekiplerince olay yerinde yürütülen çalışmalar neticesinde, enkaz alanında saat 02:45'te uçağa ait ses kayıt cihazı, saat 03:20'de ise karakutu bulunmuştur. Bunların inceleme ve değerlendirme süreçleri ilgili kurumlarca başlanmıştır.

Ayrıca Libya Savunma Bakanlığı tarafından görevlendirilen, 5'i hayatını kaybedenlerin yakını olmak üzere 14 kişilik heyet ile Libya İçişleri Bakanlığı'ndan görevlendirilen 8 kişi, yani toplam 22 kişilik Libya ekibi Ankara'ya intikal etmiştir.

Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet; ailelerine, Libya halkına, Libya hükümetine, Libya Genelkurmay Başkanlığı'na, dost ve kardeş ülke Libya'ya başsağlığı diliyorum. Kazada hayatını kaybeden mürettebatın ailelerine başsağlığı diliyorum.