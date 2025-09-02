Alevlerin içine dalıp kediyi kurtardı

Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Kırmızıtaş Mahallesi’nde çıkan ve 10 ev ile 17 ahırı kullanılamaz hale getiren yangında, komşu mahalleden yardıma koşan Muharrem Karahan, alevlerin arasında mahsur kalan kediyi kurtardı.

Pazar günü öğle saatlerinde başlayan yangına, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 14 itfaiye aracı, 10 su tankeri ve 4 iş makinesi müdahale etti. Ancak rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen alevlere, Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne ait köpüklü söndürme aracı, Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri ile jandarma ve polise ait TOMA’lar da destek verdi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yoğun çabalar sonucunda yangın akşam saatlerinde kontrol altına alınırken, iş makineleriyle sabaha kadar süren çalışmalarla tamamen söndürüldü.

ALEVLERİN İÇİNDEN ÇIKARDI

Yangın sırasında Kırmızıtaş’a komşu Yeşilyayla Mahallesi’nden yardıma gelen Muharrem Karahan, yanan bir evde mahsur kalan kediyi fark etti. Hiç tereddüt etmeden alevlerin arasına giren Karahan, kediyi kucaklayıp dışarı çıkardı. Alevlerin içine girerek kediyi dışarı çıkaran Karahan, çeşme suyuyla yıkayarak onu hayata döndürdü.

Karahan, "Yangın çok büyüktü. Komşu mahalleden yardım etmek için geldim. Alevlerin sardığı bir evin içinden ses duydum. Dumanlar arasında bir kedinin çaresizce beklediğini gördüm. Hemen içeri girip onu çıkardım. Çeşme suyuyla yıkayarak kendine gelmesini sağladım. Biraz daha geç kalsam yaşayamayacaktı. Onu kurtardığım için çok mutluyum" dedi.

