Cenazeye giden araç çarptı: Hayatını kaybetti

Aksaray'da trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi. Kaza, akşam saat 22.00 sıralarında Aksaray-Konya kara yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Sivas'taki annesinin cenazesi için Antalya'dan yola çıkan İsmail S. (51) idaresindeki 07 AAY 058 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Bayram Ali Et'e (68) çarptı.

Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı: Yaşlı kadın öldü

AİLESİ KAYIP İHBARINDA BULUNMUŞTU

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Bayram Ali Et'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, Et'in ailesi tarafından daha önce kayıp ihbarında bulunulduğu belirlendi.

CENAZE MORGA KALDIRILDI

Bayram Ali Et'in cansız bedeni, jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kazaya karışan otomobilin sürücüsü İsmail S. ise gözaltına alındı. Polis, kazanın tüm detaylarını aydınlatmak için soruşturmasını sürdürüyor.