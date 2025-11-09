Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı: Yaşlı kadın öldü

Aksaray’da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Türkan Uçan (77), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Aksaray-Nevşehir kara yolunda meydana geldi. Sertaç Akdoğan (35) yönetimindeki 50 AK 460 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Türkan Uçan’a çarptı.

YAŞLI KADIN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Türkan Uçan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Uçan'ın cenazesi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından Sertaç Akdoğan, polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

