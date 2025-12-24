Cem Küçük uyuşturucu operasyonu için kilit ismi verdi: Türkiye'nin en büyüklerinin varislerine uzanacak!

Yayınlanma:
Çok sayıda ünlü ismin gözaltına alınması ve tutuklanan isimlerle dikkatleri çeken uyuşturucu operasyonunun sonraki aşaması merak konusu olurken iktidarın kaleminden açıklama geldi. Daha önce de soruşturmada büyük bir ismin geçtiğini duyuran Cem Küçük uyuşturucu operasyonu için kilit ismi verdi. Küçük, o ismin konuşması halinde "Operasyon Türkiye'nin en büyüklerinin varislerine uzanacak!" dedi.

Türkiye, eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve spiker Ela Rumeysa Cebeci'nin tutuklanmasıyla ünlülere uyuşturucu operasyonuna dikkat kesildi.

Operasyonun sonraki adımı merak konusu olurken daha önce büyük bir ismin operasyona dahil edileceğini açıklayan iktidarın kalemi yine konuştu.

CEM KÜÇÜK UYUŞTURUCU OPERASYONU İÇİN KİLİT İSMİ VERDİ

Cem Küçük, canlı yayında konuşmuş, isim vermeden, savcılığın büyük bir ismi uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alacağı mesajını vermişti. O sözlerin ardından Sadettin Saran'a ifadesi alınmak üzere gözaltı kararı verilmişti. Benzer sözleri yine sarf eden Küçük bu kez şartlı konuştu.

Ünlülere uyuşturucu operasyonu Mert Vidinli ve Cihan Şensözlü üzerinden yorumlayan Şensözlü'nün etkin pişmanlıktan faydalanması ve bildiklerinin anlatılması halinde soruşturmanın "A Premium" statüsündeki isimlere uzanabileceğini dile getirdi.

Cem Küçük, "büyük isimlerin" kimler olabileceğini tarif etti.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜKLERİNİN VARİSLERİNE UZANACAK!"

Canlı yayında konuşan Cem Küçük, sürecin iş ve sanat dünyasının en üst noktalarına temas edebileceğini şu diyalogda aktardı:

Stüdyo Konuğu: "Büyük isim kim yani? Mesela daha büyük isim kim var?"

Cem Küçük: "Abi Türkiye'nin en büyük holdinglerinin varisleri, en büyüklerinin. En büyüklerinin."

Stüdyo Konuğu: "Aaaa! Ya spor kulüpleri, yöneticileri, sanatçılar."

Cem Küçük: "En büyük sanatçılar. Ama şöyle sanatçı diyemem. Premium bak. A, B grubu. A, B değil, A premium. Yani en büyük holdingin oğlu, veliahtı, en büyük sanatçılar."

Ela Rumeysa Cebeci uyuşturucu iddialarına yanıt verdi!Ela Rumeysa Cebeci uyuşturucu iddialarına yanıt verdi!

Stüdyo Konuğu: "Çok ünlü bir sanatçıyı biliyorum ben. Oğlunu korumaya çalışıyor şu an. Çok ünlü bir sanatçı."

Moderatör: "Öyle mi?"

Cem Küçük: "Evet. Şimdi ama burada şöyle."

Moderatör: "Oğlu mu gitmiş o partilere?"

Cem Küçük: "Yani bununla da."

Stüdyo Konuğu: "Oğlunun isminin olduğundan şüpheleniyor ve korumaya çalışıyor. Çok ünlü bir sanatçı."

Söz konusu şahıslarla çekilen fotoğrafların durumu ve sosyal medya paylaşımlarının soruşturmalara etkisi üzerine programda şu değerlendirmeler yapıldı:

Cem Küçük: "Şimdi burada- Söyle reklam arasında. Reklam arasında söyle. Burada şimdi şöyle bunlarla ama her fotoğrafı olan şey bunlarla ben hakkaten görüyorsun ya diyorum, ben tanıdığım tipler var."

Stüdyo Konuğu: "Ha tabii orada var."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

