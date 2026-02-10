Envanterden satılan gemilere personel bile atanmış! CHP'li Bağcıoğlu'ndan 'milli güvenlik' uyarısı

Yayınlanma:
Türkiye Deniz Kuvvetleri envanterindeki Akhisar açık deniz karakol gemisi ile İçel ve İzmir fırkateynlerinin yurt dışına satılmasına tepkiler sürüyor. Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, "Bu yanlış karar, milli güvenliğimizi riske atıyor ve tarihi bir sorumluluk doğuracaktır" dedi. Ayrıca satılan gemilere personel atandığı da iddia edildi.

Türkiye Deniz Kuvvetleri envanterinde bulunan savaş gemilerinin satışı tartışma yaratmaya devam ediyor. Akhisar açık deniz karakol gemisinin 245 milyon Euro'ya Romanya'ya, İçel ve İzmir fırkateynlerinin ise 1 milyar dolara Endonezya'ya satılmasının ardından konu gündemdeki yerini koruyor.

Satışları eleştiren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, durumu “planlama hatası” olarak nitelendirdi.

Öte yandan satılan gemilere atanan personel bulunduğu da belirtildi.

PERSONELİ BELİRLENEN GEMİLER SATILDI

Bu gemilerin Deniz Kuvvetleri envanterine alındığı, hatta personel atamalarının yapıldığı, ancak ardından satış kararı alındığı iddia edildi.

BAĞCIOĞLU’NDAN SERT ELEŞTİRİ

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Harekat Başkanlığı görevinde bulunan emekli Tümamiral ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, satışa şiddetle karşı çıktı. Bağcıoğlu, "Bu yanlış karardan dönün. Milli güvenliğimiz riske atılıyor. Sahadaki caydırıcılığımızı ve diplomasi gücümüzü zayıflatacak bu karar, tarihi bir sorumluluk doğuracaktır" ifadelerini kullandı.

"İHTİYAÇ VARDIR, PLANLAMA HATASIDIR"

Sözcü’deki habere göre Bağcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Donanma, bölgede ortaya çıkan risk ve tehditlere karşı temel caydırıcılık unsurudur. Tehdit değerlendirmesi ve mevcut kabiliyetler değerlendirildiğinde satış kararı alınan gemilere ihtiyaç vardır. İnşası son aşamaya gelmiş, ismi verilmiş ve personeli belirlenmiş gemilerin satılması planlama hatası ve bu hatanın oluşturduğu bir kuvvet zafiyetidir. Bu gemiler satıldıktan sonra kaynak elde edilerek daha modernlerinin envantere alınacağı söylemi ise bilgisizlik ve bu yanlış kararı gözden kaçırmaya yönelik algı yönetimidir. Bahriye tabiri ile sorumluluktan kaçmak için hasar kontrolü çalışmasıdır. Bu yanlış karardan dönülmelidir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

