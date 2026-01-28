Savunma mı ticaret mi? İki TCG savaş gemisi bir milyar dolara satıldı

TCG Aksihar'ın Romanya’ya satılmasının ardından; TCG İzmir ve TCG İçel bir milyar dolara Endonezya’ya satıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, gemilerin döviz elde etmek için satılmasının milli güvenlik kaygısı doğurduğunu belirterek, "Türk Deniz Kuvvetleri için planlanan gemiler ticari ürün değil, feda edilemez" dedi.

Deniz Kuvvetleri için inşa edilen TCG Akhisar savaş gemisinin Romanya’ya satılmasının ardından, TCG İzmir ve TCG İçel adlı iki gemi de Endonezya’ya satıldı. Satış kararına CHP Genel Başkan Yardımcısı emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu tepki gösterdi: "Deniz Kuvvetlerine ait gemiler ticari ürün değildir, feda edilemez" dedi.

Türkiye NATO ve AB üyesine savaş gemisi sattı

2025 YAPIMI GEMİLER

Milli Savunma Bakanlığı, gemi satışına ilişkin olarak "Türk savunma sanayinin ulaştığı kalite ve teknolojinin göstergesidir" açıklamasında bulundu. Satışın bedelinin iki gemi için toplam bir milyar dolar olduğu belirtildi. Daha önce TCG Akhisar adlı savaş gemisi, 245 milyon Euro’ya Romanya’ya satılmıştı.

tcg-izmir.jpg

TCG İzmir ve TCG İçel, 2025 yılının Ocak ve Eylül aylarında Deniz Kuvvetleri’ne teslim edilmişti. Toplamda 8 gemi imal edilmesi planlanmıştı. TCG İstanbul, İzmir, İzmit ve İçel’in yapımı tamamlanırken, "TCG Akdeniz, Karadeniz, Ege ve Marmara" adlı gemilerin inşasına devam ediliyor.

tcgicel.jpg

"TİCARİ ÜRÜN DEĞİL"

Sözcü'deki habere göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, satış kararını eleştirerek şunları söyledi:

  • "Gemilerimizin döviz elde etmek amacıyla üçüncü devletlere satışı kaygı uyandırmaktadır. Bu gemiler tehdit değerlendirmesi ve harekât ihtiyaçları dikkate alınarak inşa edildi. Ana muharip gemilerin elden çıkarılması, milli güvenlik açısından da kabul edilemez. Türk Deniz Kuvvetleri için planlanan gemiler, ticari ürün değil; milli güvenliğin asli unsurlarıdır, ekonomik gerekçelere feda edilemez."


acikdenizkarakol.jpg

TCG AKHİSAR DA ROMANYA’YA SATILMIŞTI

Türkiye, ASFAT ile Romanya arasında imzalanan anlaşma ile TCG Akhisar’ın satışını kesinleştirdi. İstanbul Tersanesi’nde 2024 yılında inşası tamamlanan gemi, Romanya Deniz Kuvvetleri’ne ihraç edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

