Çanakkale yangınlarının bilançosu ortaya çıktı! Ciğerlerimiz küle döndü

Çanakkale’nin merkeze bağlı Sarıcaeli köyü ile Bayramiç ilçesinde 8 Ağustos günü orman yangını çıktı. Yangın söndürme ekipleri tarafından yapılan havadan ve karadan müdahalelerin ardından alevler, 9 Ağustos günü saat 14.30 sıralarında tamamen kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle Bayramiç ilçesi Saçaklı köyünde bulunan birçok ev zarar görürken Kepez beldesinde ise 11 Ağustos günü çıkan orman yangını, 12 Ağustos günü saat 14.45 sıralarında tamamen kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle Güzelyalı Köyü’nde bulunan birçok ev hasar gördü. Gelibolu ilçesi Tayfur köyünde 16 Ağustos’ta çıkan orman yangını ise Eceabat ilçesine kadar ulaşırken alevler 18 Ağustos günü saat 11.00 sıralarında kontrol altına alındı.

8 GÜNDE BİNLERCE HEKTAR KÜLE DÖNDÜ!

Çanakkale'de 8 günde çıkan 4 büyük yangında, toplam 5 bin 236 hektar orman zarar gördü. Çanakkale’nin merkeze bağlı Sarıcaeli yangınında 617 hektar, Bayramiç ilçesindeki yangında 965 hektar, Kepez beldesinde 543 hektar ve Gelibolu yangınında ise 3 bin 111 hektar orman alanının zarar gördüğü açıklandı.

