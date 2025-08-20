Çanakkale'deki yangında ceviz ağaçları böyle kurtuldu

Çanakkale'deki yangında ceviz ağaçları böyle kurtuldu
Yayınlanma:
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde başlayıp Eceabat’a kadar yayılan ve ekiplerin yoğun çalışmasıyla 3’üncü günde kontrol altına alınan yangında, Kumköy’de ilginç bir ayrıntı öne çıktı. Köydeki bir ceviz bahçesi, sahibinin çevresindeki otları önceden temizlemesi sayesinde alevlerden etkilenmedi.

Çanakkale Gelibolu ilçesinde 16 Ağustos saat 16.30'ta çıkan Eceabat'a kadar ulaşan yangın, ekiplerin müdahalesi ile yangının üçüncü gününde kontrol altına alındı.

Kumköy köyünde etrafındaki otları temizlenen bahçe, yangından etkilenmedi. Ceviz ağaçlarının olduğu bahçe, drone kamerası ile görüntülendi.

gelibolu-yangin.jpg

5 KÖY BOŞALTILMIŞTI

Çanakkale Valiliği koordinesinde, Gelibolu'nun Karainebeyli ve Ilgardere köyleri ile Eceabat'ın Yolağzı, Kumköy, Büyükanafartalar, Küçükanafartalar ve Beşyol köyleri tedbiren boşaltılmış, orman yangınına 12 uçak, 18 helikopter ile havadan, 343 kara aracı ve 1300 personelle müdahale edilmişti.

GEÇİCİ SÜREYLE ZİYARETE KAPATILMIŞLARDI

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından ziyaretçilerin güvenliği, yangın söndürme çalışmaları ve alanın korunması amacıyla tarihi alanın kuzey hattına (Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay ve Conkbayırı) ikinci duyuruya kadar girişlerin durdurulduğu, ayrıca Bigalı Kalesi, Bigalı Atatürk Evi ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nin de geçici süreyle ziyarete kapatılmıştı.

gelibolu-yangin-3.jpg

Kaynak:DHA

